Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στενό μαρκάρισμα της Μαρσέιγ στον Ελ Κααμπί - «Σκέφτεται να συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Μαροκινός»

Γαλλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που όμως φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ελλάδα

Ελ Κααμπί

Η παραμονή ή όχι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχολούν τους ανθρώπους των Πειραιωτών, με γαλλικά δημοσιεύματα να εμπλέκουν τη Μαρσέιγ με τον Μαροκινό γκολτζή.

Συγκεκριμένα, φέρεται ο συμπατριώτης του –και αθλητικός διευθυντής των Μασσαλών- Μεχντί Μπενατιά να έχει προβεί σε... στενό μαρκάρισμα του 31χρονου φορ, ο οποίος όμως παρουσιάζεται ως θετικός στο να απορρίψει κάθε κρούση, καθώς σκέφτεται να συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα.

Ο Ελ Κααμπί έχει δεχτεί πλουσιοπάροχη πρόταση ανανέωσης από τον Ολυμπιακό, ο οποίος διατηρεί ούτως ή άλλως οψιόν για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2025 αλλά τη συμφωνία να περιλαμβάνει και buy out στα 500.000 ευρώ.

Εάν αποδεχτεί ο Μαροκινός την πρόταση ανανέωσης που του έχει γίνει, τότε θα έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ρήτρα αποδέσμευσης που θα φτάνει τα πέντε εκατομμύρια, κάτι που αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Μαρσέιγ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark