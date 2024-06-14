Η παραμονή ή όχι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχολούν τους ανθρώπους των Πειραιωτών, με γαλλικά δημοσιεύματα να εμπλέκουν τη Μαρσέιγ με τον Μαροκινό γκολτζή.

Συγκεκριμένα, φέρεται ο συμπατριώτης του –και αθλητικός διευθυντής των Μασσαλών- Μεχντί Μπενατιά να έχει προβεί σε... στενό μαρκάρισμα του 31χρονου φορ, ο οποίος όμως παρουσιάζεται ως θετικός στο να απορρίψει κάθε κρούση, καθώς σκέφτεται να συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα.

Ο Ελ Κααμπί έχει δεχτεί πλουσιοπάροχη πρόταση ανανέωσης από τον Ολυμπιακό, ο οποίος διατηρεί ούτως ή άλλως οψιόν για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2025 αλλά τη συμφωνία να περιλαμβάνει και buy out στα 500.000 ευρώ.

Εάν αποδεχτεί ο Μαροκινός την πρόταση ανανέωσης που του έχει γίνει, τότε θα έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ρήτρα αποδέσμευσης που θα φτάνει τα πέντε εκατομμύρια, κάτι που αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα.

