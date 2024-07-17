Μεταγραφική βόμβα από… Ισπανία μεριά που αφορά τον Ολυμπιακό! Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Κίκε Ιγκλέσιας, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ.



Πρόκειται για διεθνή Δανό επιθετικό, ο οποίος απασχολούσε τον ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο «δικέφαλος του βορρά» αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του 33χρονου, αφού δεν είχε λάβει μέχρι σήμερα απάντηση!



«Η μετακίνηση του Μπρέθγουεϊτ στον Ολυμπιακό είναι πολύ προχωρημένη», αναφέρει ο δημοσιογράφος του έγκυρου «COPE», ο οποίος κάνει και το ρεπορτάζ της Εσπανιόλ. Ομάδα που αγωνιζόταν ο έμπειρος στράικερ και μέτρησε 22 γκολ σε 39 ματς, βοηθώντας τους Καταλανούς να επιστρέψουν στη LaLiga.



Ο Μπρέθγουεϊτ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπαρτσελόνα, Λεγανές, Μίντλεσμπορ, Μπορντό, Τουλούζ, ενώ είναι 69 φορές διεθνής με 10 γκολ και 6 ασίστ.

