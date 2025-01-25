Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Μπατσινίλας κάνει crash test σε Ιωαννίδη και Ελ Κααμπί

Στην σκιά της απώλειας του Μίμη Δομάζου, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο "Γ. Καραϊσκάκης" για να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι ''πράσινοι" θέλουν την νίκη για να φτάσουν την διαφορά στον πόντο από τους πρωτοπόρους.

Αυτήν την στιγμή οι "ερυθρόλευκοι" είναι στους 43 βαθμούς, το "τριφύλλι" στις 39 και η ΑΕΚ ακολουθεί με 37.

Με αφορμή το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων, ο Κώστας Μπατσινίλας μίλησε αποκλειστικά στο Paopantou και τον Σωτήρη Σουχλέρη. Ο πρώην επιθετικός των "πράσινων" ανέλυσε πλήρως του παράγοντες που θα κρίνουν το ματς. Παράλληλα, πέρασε από crash test τους Ιωαννίδη και Ελ Κααμπί.

Πηγή: skai.gr

