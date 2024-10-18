Έχασε δικό του παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός. Σε ένα τρομερό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο εξαιρετικές ομάδες που ξεδίπλωσαν το επιθετικό τους ταλέντο στο «Basketball Development Center» της Πόλης, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες με σκορ 91-89 από την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Το ματς:

Ξεκινώντας με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, ο Ολυμπιακός μπήκε με… σπασμένα τα φρένα στο ματς, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του από το πρώτο κιόλας λεπτό. Με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει τους 5 πρώτους πόντους και τον Φαλ να προσθέτει άλλους 3, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 8-3 στο 3λεπτο. Με την άμυνα να… μασάει σίδερα και τον Γουόκαπ να κάνει τη ζωή δύσκολη στους αντίπαλους γκαρντ (3 κλ. Στο δεκάλεπτο), οι Πειραιώτες εκτόξευσαν τη διαφορά στο +13 και το 18-5 στο 6’, χάρη στα πολλά και εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό και στο τρανζίσιον. Διάστημα στο οποίο ο Βεζένκοφ φόρτωνε διαρκώς το αντίπαλο καλάθι, πετυχαίνοντας 8 πόντους!

Με ένα γκολ-φάουλ του Σμιτς, η Αναντολού Εφές βρήκε σκορ μετά από ώρα (8-18), για να ακολουθήσουν πέντε πόντοι δια χειρός Σάσα και Πετρούσεφ, ανεβάζοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +15 και το 8-23 στο 9'. Στο τελευταίο λεπτό, ο Σμιτς με το πρώτο τρίποντο των Τούρκων στο ματς, διαμόρφωσε το 11-23 του δεκαλέπτου.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου οι γηπεδούχοι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σέιν Λάρκιν (14 πόντους στο δεκάλεπτο), βρήκαν επιθετικό ρυθμό, χαλώντας την ισορροπία της «ερυθρόλευκης» άμυνας. Με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει τους δώδεκα πρώτους πόντους της Εφές στο δεκάλεπτο, το σύνολο του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς μείωσε σε 23-32 στο 13', προτού ο Γιλμάζ με πέντε δικούς του πόντους, μαζέψει και άλλο τη διαφορά (28-32) ένα λεπτό αργότερα.

Με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να δίνει τρομερή ενέργεια στο επιθετικό κομμάτι (6π., 4ασ. στο δεκάλεπτο), ο Ολυμπιακός κατάφερε να τρέξει ένα σερί 5-0 με τους Πίτερς και Ντόρσεϊ για το 37-28 στο 16'. Οι γηπεδούχοι ωστόσο συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις πίσω από τα 6,75μ. (5/8 τρ.), μαζεύοντας τη διαφορά μέχρι και στην ελάχιστη τιμή της διαφοράς (41-42), με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει buzzer beater από την ωραία ασίστ του ΜακΚίσικ, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ στο 41-44.

Με τις βολές του Σάσα Βεζένκοφ στις αρχές της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός πήγε στο +5 και το 46-41. Τόμπσον και Οσμανί μείωσαν στον πόντο (45-46) λίγο αργότερα, για να έρθουν οι Φαλ και Φουρνιέ και με πέντε δικούς τους πόντους να στείλουν εκ νέου στο +5 (47-52) τους Πειραιώτες, ενώ λίγο αργότερα, ο Σάσα έγραψε το 53-47 στο 25'. Κάπου εκεί ήρθε ένα τρομερό κρεσέντο τριπόντων και από τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει νικητής!

Και αυτό διότι στο δεύτερο μισό της περιόδου, αμφότερες αντάλλαζαν εύστοχα σουτ πίσω από τα 6,75μ., με την Εφές να πετυχαίνει 4 και τον Ολυμπιακό 5 τρίποντα! Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος με τρία τρίποντα (13π. στην περίοδο) σε αυτό το διάστημα οδήγησε επιθετικά την ελληνική ομάδα, με τους Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ να πετυχαίνουν και εκείνη από ένα τρίποντα. Μάλιστα, ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» με τρίποντο σε «νεκρό χρόνο», έγραψε το 70-65 υπέρ του Ολυμπιακού στο φινάλε της περιόδου!

Κάπως έτσι, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με ένα μικρό, αλλά σημαντικό προβάδισμα. Ένα προβάδισμα που το διατήρησαν μέχρι και τα μέσα του δεκαλέπτου, χάρη στα καλάθια των Ράιτ, Βιλντόσα και ΜακΚίσικ, για το 79-74 και το 82-78 στο 35'. Σε εκείνο το σημείο, ένα μικρό ξέσπασμα της Εφές σε συνδυασμό με λάθος επιλογές του Ολυμπιακού, επέτρεψε στους Τούρκους να προσπεράσουν για πρώτη φορά στο ματς και να προηγηθούν με 85-82 στο 37'.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να φέρουν ξανά στο... γήπεδό τους το σκορ, αλλά οι γηπεδούχοι άντεξαν και, έστω οριακά, επικράτησαν με 91-89.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 41-44, 65-70, 91-89.



