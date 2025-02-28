Ανάρτηση στα social media για τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για τη συμπλήρωση δύο ετών από την τραγωδία των Τεμπών, έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Για τους 57 αγγέλους, για τα παιδιά μας», έγραψαν χαρακτηριστικά οι «ερυθρόλευκοι», συνοδεύοντάς το μήνυμά τους με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τους δρόμους του κέντρου της Αθήνας που γέμισαν με κόσμο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

