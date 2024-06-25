Έτοιμος να αποχαιρετήσει για τα καλά τη Γουλβς παρουσιάζεται ο Ντάνιελ Ποντένσε, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την Αγγλία.

Οι «λύκοι» ενημέρωσαν επίσημα πως ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι προς πώληση, έχει προκύψει έντονο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία, αλλά εκείνος δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πέρα από την επιστροφή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες έχουν τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του διεθνούς άσου, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές μετράει και η άποψη του ποδοσφαιριστή για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Το θέμα του Ποντένσε, λοιπόν, έχει μπει στην τελική του ευθεία και από μέρα σε μέρα αναμένονται οριστικές εξελίξεις, με τον παίκτη να παρακολουθεί διακριτικά την υπόθεσή του και να δώσει και εκείνος το «παρών» στον Ρέντη, για την πρώτη «ερυθρόλευκη» συγκέντρωση ενόψει της επόμενης σεζόν.

Στα υπέρ της υπόθεσης είναι το γεγονός πως ο Ολυμπιακός διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την αγγλική ομάδα, ενώ με τον Πορτογάλο έχει μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ, λέγοντάς του «σε περιμένω τον Ιούλιο στην προετοιμασία».

