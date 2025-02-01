Σε μια μέρα αφιερωμένη στον μεγάλο Μίμη Δομάζο, ο αξιόμαχος ΟΦΗ έβαλε πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό, όμως η ομάδα του Ρούι Βιτόρια έκανε μία τρομερή ανατροπή και νίκησε 3-2 στο ΟΑΚΑ, επιστρέφοντας έτσι στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League!

Θεοδοσουλάκης και Φούντας έδωσαν μεγάλο προβάδισμα στους Κρητικούς στο πρώτο μέρος, ωστόσο η είσοδος των Σφιντέρσκι-Τσέριν μετά την ανάπαυλα άλλαξαν τα δεδομένα, με Πελίστρι, Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη να υπογράφουν τη μεγάλη ανατροπή.

Οι «πράσινοι» φώναξαν για δύο περιπτώσεις πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο, σε μαρκαρίσματα σε Μλαντένοβιτς και Πελίστρι.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-3-3 επέλεξε ο Ρούι Βιτόρια, με τον Ντραγκόφσκι στο τέρμα και Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Πάλμερ-Μπράουν και Μλαντένοβιτς στην άμυνα. Στο κέντρο βρέθηκαν οι Ζέκα, Ουναΐ και Μπακασέτας, ενώ Τετέ και Πελίστρι επιλέχτηκαν στα πλάγια του Ιωαννίδη.

Ο δε Μίλαν Ράσταβατς πορεύτηκε με 4-2-3-1, με τον Χριστογεώργο στην εστία και τους Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλο, Σίλβα και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Ανδρούτσος-Καραχάλιος, με Θεοδοσουλάκη, Μπάκιτς και Φούντα πίσω από τον Γιουνγκ.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και στο 4’ είδαν τον Ιωαννίδη να αποφεύγει τον Χριστογεώργο αλλά να βγαίνει σε πολύ πλάγια θέση - με τον Έλληνα τερματοφύλακα να σταματά εν συνεχεία το γυριστό του Ουναΐ.

Τρία λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με τον Ιωαννίδη, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Βαγιαννίδη στο ξεκίνημα της φάσης.

Η ομάδα του Ρούι Βιτόρια είχε την υπεροχή στα επόμενα λεπτά αλλά στο 27’ είδε τον ΟΦΗ να παγώνει το ΟΑΚΑ, όταν ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και βρήκε τον Θεοδοσουλάκη, που σκόραρε από κοντά!

Οι Κρητικοί μάλιστα ευτύχησαν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους ένα τέταρτο αργότερα, με τον Γκονθάλεθ να κάνει εξαιρετική μπαλιά από τα δεξιά και τον Φούντα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Βιτόρια να ρίχνει στο ματς Σφιντέρσκι και Τσέριν και την εικόνα του ματς να αλλάζει άρδην.

Οι γηπεδούχοι έγιναν πολύ πιο απειλητικοί και άγγιξαν το γκολ με Τετέ (47’) και Ιωαννίδη (51’), με αμφότερους να ηττώνται από τον Χριστογεώργο, ωστόσο στο 57’... σάλπισαν την αντεπίθεση, με τον Ουναΐ να βρίσκει με εξαιρετική κάθετη τον Πελίστρι και εκείνον να σκοράρει από κοντά.

Στο 61’, ο Λαμπρόπουλος σταμάτησε την μπάλα πάνω στη γραμμή μετά την προσπάθεια του Σφιντέρσκι και τρία λεπτά αργότερα ο Χριστογεώργος απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του Τετέ, με την ισοφάριση να έρχεται στο 72’.

Ο Βραζιλιάνος βρήκε εξαιρετικά μέσα στην περιοχή τον Πολωνό φορ και εκείνος έστρωσε στον Ιωαννίδη, που έστειλε εξ επαφής την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Η ολική ανατροπή έμοιαζε θέμα χρόνου και πράγματι ήταν κάπως έτσι, καθώς στο 82ο λεπτό, ο Τετέ γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να μην διώχνει αποτελεσματικά και να βλέπει τον Βαγιαννίδη να σκοράρει από κοντά, για το τελικό 3-2.

MVP: Πολλοί οι διακριθέντες του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο θα δώσουμε τον τίτλο στον Κάρολ Σφιντέρσκι. Στο ντεμπούτο του με τα πράσινα, ο Πολωνός φορ έδωσε μεγάλη ώθηση στην ομάδα του με την είσοδό του στο ματς και μέτρησε μία ασίστ, έχοντας και μια τεράστια ευκαιρία να σκοράρει.

Η... σφυρίχτρα: Μεγάλα παράπονα είχε ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία του Φωτιά. Στο 59’, οι «πράσινοι» ζήτησαν πέναλτι όταν ο Θεοδοσουλάκης βρήκε με τις τάπες τον Μλαντένοβιτς δίχως να δοθεί παράβαση, ενώ στο 67’ επίσης ζήτησαν την εσχάτη των ποινών σε μαρκάρισμα του Χατζηθεοδωρίδη στον Πελίστρι, ωστόσο και σε εκείνη την περίπτωση τόσο ο διαιτητής, όσο και ο Ζαμπαλάς που ήταν στο VAR, άφησαν το ματς να συνεχιστεί.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναθηναϊκός (Ρ. Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Ζέκα (46’ Τσέριν), Ουναΐ, Μπακασέτας (46’ Σφιντέρσκι), Τετέ, Πελίστρι, Ιωαννίδης (90+2’ Σιώπης)

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Μαξ, Κώτσιρας, Λημνιός, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ

ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Θεοδοσουλάκης (68’ Μπρεσάν), Μπάκιτς (87' Νέιρα), Φούντας (74’ Μαρινάκης), Γιουνγκ (74’ Σαλσέδο)

Στον πάγκο: Ναούμοφ, Ριέρα, Χριστόπουλος, Λιούις, Αποστολάκης

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Χριστοδούλου

4ος: Στεργιώτης

VAR: Ζαμπαλάς, Πουλικίδης

