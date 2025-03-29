Ο υπεύθυνος ασφαλείας του Παναθηναϊκού έσωσε τη ζωή φιλάθλου στην Άρτα

Ο υπεύθυνος ασφαλείας του «τριφυλλιού», Μιχάλης Νικήτογλου έδρασε έγκαιρα και σωτήρια όταν έγινε αντιληπτό ένα σοβαρό ιατρικό ζήτημα στην εξέδρα, στο κλειστό της Άρτας, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Ο κ. Νικήτογλου πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να συνεφέρει τον άνδρα, μέχρι ν’ αναλάβουν οι γιατροί. O Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, ανέφερε πως δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στο γήπεδο και άργησε 30 λεπτά, ωστόσο σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο έφτασε σε 12 λεπτά στο γήπεδο.

Ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο της Άρτας έχοντας συνέλθει.



