Ο Παναθηναϊκός συναντάει κόντρα στην Λαμία ένα δικό του ταλέντο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την Λαμία με μοναδικό στόχο να πάρει τους τρεις βαθμούς και να ανέβει ακόμα περισσότερο στην βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι πράσινοι του Ρουί Βιτόρια θα αγωνιστούν απέναντι σε ένα δικό τους ταλέντο, τον Gustavo Furtado, αφού οι πράσινοι, σε ηλικία 21 ετών, τον βρήκαν και τον έφεραν από την Τροφένσε για την ομάδα Β’ του τμήματος.

Στην πρώτη του χρονιά με την ομάδα Β’, αγωνίστηκε σε 18 αναμετρήσεις και σκόραρε 2 φορές, ενώ είχε και 2 ασίστ. Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε σε 27 αναμετρήσεις και σκόραρε 7 φορές.

