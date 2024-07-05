Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν βλέπει το τώρα, βλέπει το αύριο. Και το πάει τέρμα

Θα τον ακούσεις πολλές φορές να μιλάει με τον τρόπο του. Να τα λέει με τον τρόπο του. Οι ατάκες του είναι πολλές, αλλά όλες κρύβουν μια μεγάλη αλήθεια ότι «είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το πάρεις σαν πλάκα». Φαίνεται απλό, όμως δεν είναι, και ο Μίλτος το ξέρει καλύτερα από τον καθένα, αφού έχει σφυρηλατηθεί στις δυσκολίες και ξέρει το παιχνίδι.

Είναι η δική του στάση ζωής που οδηγείται από την προσπάθεια, τον συναγωνισμό, το κίνητρο.

Αυτή τη στάση ζωής, τη δική του φάση, έρχεται να μοιραστεί ο Μίλτος με τους νέους. Δεν θα κουνήσει ποτέ το δάχτυλο, γιατί δεν τα γουστάρει αυτά, αλλά θα δείξει πώς είναι να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις.

Ο τρόπος είναι εξαιρετικά απλός: Κάνε τα πράγματα έτσι όπως σου βγαίνουν, χωρίς να το σκέφτεσαι και πήγαινέ το τέρμα.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ είναι δίπλα στον Μίλτο και στηρίζει την προσπάθειά του, επιχειρεί όμως, μέσω της δικής του εμπειρίας να ενδυναμώσει τους νέους ανθρώπους και να τους ενθαρρύνει να κοιτάζουν το αύριο με τόλμη και αισιοδοξία.

Δεν βλέπουμε το τώρα, βλέπουμε το αύριο… και το πάμε τέρμα.

Καλή επιτυχία, Μίλτο!

