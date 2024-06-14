Κάθε μέρα και ένα νέο δημοσίευμα από την Πορτογαλία για τον Ιωαννίδη. Έτσι σήμερα η ‘’A Bola’’ αναφέρει ότι ο Ιωαννίδης απέρριψε προσέγγιση που έκανε η Λιλ για την απόκτησή του καθώς προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το σημερινό δημοσίευμα δεν προσθέτει κάτι περισσότερο από τα παραπάνω νέα στοιχεία στα όλα όσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι για τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού.

Επαναλαμβάνει ότι η πρώτη πρόταση που κατατέθηκε στους πράσινους από την ομάδα της Λισαβόνας, ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ δεν έγινε δεκτή, και πως ετοιμάζεται νέα προσφορά στην ελληνική ομάδα η οποία εκτιμά ότι θα ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ένα ποσό που πιστεύουν ότι θα είναι και αυτό που θα ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό για να δώσει το ΟΚ για την πραγματοποίηση της μεταγραφής.

Επίσης για ακόμη μια φορά αναφέρει ότι η Σπόρτινγκ έχει έτοιμη και την πρόταση που θα κάνει στον Ιωαννίδη για το συμβόλαιο που θα υπογράψει, το οποίο θα έχει διάρκεια πέντε έτη με ρήτρα η οποία θα φτάνει στα 80 εκατομμύρια ευρώ ή και στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

