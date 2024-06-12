Ο Φερνάντο Σάντος είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Αζερμπαϊτζάν

Την έκπληξη έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν. Ήρθε συμφωνία με τον Φερνάντο Σάντος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα.

Σε αυτή την ανακοίνωση επισημαίνεται ότι προηγήθηκε ένα online meeting του Πορτογάλου τεχνικού με τους επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στις 3 Ιουνίου. Στον Σάντος στη… συνάντηση αυτή προτάθηκε και επίσημα η ανάληψη της θέσης, στην οποία απάντησε θετικά.

Θυμίζουμε ότι ο Σάντος είχε εργασθεί στην Μπεσίκτας αναλαμβάνοντας το πόστο τον περασμένο Ιανουάριο. Ως προπονητής της τουρκικής ομάδας είχε 16 παιχνίδια έχοντας 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες.

