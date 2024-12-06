Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μάς βάζει στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος

Ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος αρχίζει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μάς μεταφέρει ζωντανά όλη τη δράση από τα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας.

Η Κυριακή (08/12) είναι ημέρα εκτός έδρας δοκιμασιών για τους «μεγάλους» με την ΑΕΚ να φιλοξενείται από τον ΟΦΗ στην Κρήτη στις 17:00 και τον Παναθηναϊκό να καλείται στις 19:00 να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Νωρίτερα στις 15:30 ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στις Σέρρες για την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό. Στις 20:30 ακολουθεί το ντέρμπι της Στερεάς Ελλάδας ανάμεσα σε Λαμία και Παναιτωλικό.

Η αυλαία όμως ανοίγει το Σάββατο (07/12) , με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Βόλο στις 17:00, ενώ στις 19:30 παίζουν Ατρόμητος-Άρης στο Περιστέρι. Η 14 η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (09/12) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με το ματς Athens Kallithea -Λεβαδειακός στις 17:30.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακούστε σχολιασμό και ρεπορτάζ μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και μπάλα να παίξουν οι ακροατές.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…

Πηγή: skai.gr

