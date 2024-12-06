Ντόντσιτς: «Θα είμαι σίγουρα στο Ευρωμπάσκετ του 2025»

Όχι ότι είχαμε κάποια αμφιβολία, αφού δεν έχει λείψει ποτέ, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς ξεκαθάρισε πως θα ενισχύσει την Σλοβενία και στο Ευρωμπάσκετ του 2025.

«Φυσικά και θα παίξω. Απολαμβάνω να αγωνίζομαι για την πατρίδα μου όποτε έχω την ευκαιρία και τώρα θα το κάνω ξανά. Ανυπομονώ γι’ αυτό», τόνισε ο σούπερ σταρ των Μάβερικς.

Παράλληλα, σχολίασε την υποψηφιότητα της χώρας του να φιλοξενήσει το Ευρωμπάσκετ του 2029. «Θα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, να παίζεις σε ένα μεγάλο τουρνουά μπροστά στους συμπατριώτες σου», είπε.

Υπενθυμίζεται πως πέραν της Σλοβενίας υποψήφιες για το Ευρωμπάσκετ του 2029 είναι Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία και Ισπανία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.