Τις τελευταίες πληροφορίες για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Όπως εκτίμησε έρχεται ένας πολύ… ζεστός Αύγουστος για τα μεταγραφικά της ομάδας, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε για τα δημοσιεύματα που θέλουν τους πράσινους να ενδιαφέρονται για τον Σακίρι.



Όπως υπογράμμισε έχει προταθεί ο Σακίρι αλλά είναι ένας παίκτης που δεν αποτελεί μεταγραφικό στόχο επισημαίνοντας ότι στις τελευταίες σεζόν αγωνίζεται ως δεκάρι και όχι ως εξτρέμ, ενώ η ξεκάθαρη επιθυμία του Αλόνσο για τα άκρα είναι παίκτες με πολύ μεγάλη ταχύτητα.



«Ο Παναθηναϊκός έχει άλλον στόχο», σχολίασε και υπογράμμισε ότι μετά τις μεταγραφές θα γίνουν οι κινήσεις για τις ανανεώσεις των συμβολαίων σε παίκτες που λήγουν αυτά, αναφέροντας για παράδειγμα τον Αράο.



Σχετικά για το φιλικό παιχνίδι με την Πάφο και την προετοιμασία της ομάδας σχολίασε ότι είναι αρκετά καλό το γεγονός ότι οι παίκτες μιλούν συνέχεια για τον προπονητή, και για το ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο που έχει το οποίο τους αρέσει πάρα πολύ.



Ακούστε τι ανάφερε ο Τάσος Νικολογιάννης…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.