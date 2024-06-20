Έξτρα χρόνο για να περάσει αυτά που θέλει στον Παναθηναϊκό δίχως πολύ μεγάλη πίεση δίνει στον Ντιέγκο Αλόνσο η ευνοϊκή κλήρωση του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Europa League, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης.



«Ήταν η καλύτερη δυνατή κλήρωση για τον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Πήρε πρόσφατα την Μάριμπορ ο Ατζούν, αλλά για την ώρα έχει μικρό μπάτζετ. Παρότι δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν και οι παγίδες πάντα παραμονεύουν, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να πάρει την πρόκριση. Μια εύκολη πρόκριση θα δώσει και έξτρα χρόνο στον Αλόνσο να δουλέψει και να βάλει τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα», ανέφερε.



Παράλληλα αναφέρθηκε στην απόρριψη της μεγάλης πρότασης της Ίπσουιτς για τον Φώτη Ιωαννίδη. «Ο Παναθηναϊκός μετά το ‘όχι’ στα 25 εκατ. ευρώ δείχνει σε όλους τους τόνους πως θέλει να κρατήσει τον Ιωαννίδη. Αρκεί να σκεφτούμε πως η μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει ήταν ο Σισέ με 6 εκατ. ευρώ. Τα νούμερα που θέλει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πάνω από 30 εκατ. ευρώ, μόνο ομάδα της Premier League μπορεί να δώσει, όχι η Σπόρτινγκ ούτε η Μπολόνια. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να χάσει τον καλύτερό του παίκτη», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

