Νικολογιάννης: «Έχει ''κυκλώσει'' άλλον παίκτη για τα αριστερά ο Παναθηναϊκός, δείχνει να συνέρχεται ο Σένκεφελντ»

Σε ιδανικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του «τριφυλλιού», με τον Ντιέγκο Αλόνσο να δίνει έμφαση στην τακτική, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από πίσω. Διέκοπτε συνέχεια για να τους εξηγήσει τι θέσεις πρέπει να πάρουν.

Συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης ο Μάγκνουσον και ο Πάλμερ-Μπράουν, ενώ εκτός ήταν ο Μπακασέτας που δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Μπραουνσβάιγκ.

Στη συνέχεια, ο ρεπόρτερ της ομάδας ανέφερε πως στις 13 και 18/7 θα γίνουν τα δύο φιλικά στην Αθήνα, τα οποία εκτός απροόπτου θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Λεωφόρου, καθώς προχωρούν τα έργα αποκατάσταση στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Σε ό,τι αφορά τα διαρκείας και τις φανέλες, θα έχουμε νέα γύρω στα μέσα του μήνα.

Στα μεταγραφικά, δεν υπάρχει κάτι νέο στο θέμα του αριστερού μπακ, όπου δεν προχωράει το θέμα του Ρεμπότσο, είναι μία θέση που πήρε ο Παναθηναϊκός και προχωράει σε άλλη περίπτωση. Παράλληλα, υπογράμμισε πως είναι άμεση ανάγκη για απόκτηση ενός αριστερού μπακ και εξτρέμ.

