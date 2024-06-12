Τη διάθεση της διοίκησης του Παναθηναϊκού να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το έμψυχο δυναμικό της ομάδας και όχι να παραχωρήσει παίκτες, κατέγραψε ο Τάσος Νικολογιάννης μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Το επόμενο διήμερο θα έχουμε εξέλιξη με τον Κώτσιρα, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό για δύο χρόνια. Για τον Ιωαννίδη, είναι εκτός πραγματικότητας αυτά που γράφουν οι Πορτογάλοι. Θα επαναλάβω ότι ο Ιωαννίδης δεν πωλείται, εκτός αν έρθει κάτι το εξωπραγματικό. Γενικά, η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει διάθεση να πουλήσει κανέναν, θεωρεί ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό θα γίνει μέσω των μεταγραφών που θα έρθουν αλλά και των υπόλοιπων παικτών που υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει και με τον Τσέριν, που δικαιούται αύξηση αλλά το κάνει με άγαρμπο τρόπο. Το πιο πιθανό είναι ότι θα υπογράψει ανανέωση το καλοκαίρι με αύξηση αποδοχών, ενώ το πιο πιθανό είναι ότι θα γίνει χωρίς τον μάνατζερ του, που είναι και των Βέρμπιτς-Σπόραρ. Ήταν προγραμματισμένο αυτό», ανέφερε με νόημα.



Μιλώντας για την παρουσίαση του Αλόνσο, ο ρεπόρτερ του σταθμού σχολίασε πως είδε έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα γύρω από το «τριφύλλι», εξ ου και ξεχώρισε τα τρία τελευταία χρόνια, χωρίς να πει υπερβολικά πράγματα, αλλά ξεκαθάρισε πως πρέπει να του δοθεί χρόνος προτού γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις.



Ενώ, μετά από σχετική ερώτηση για τον Σένκεφελντ, ο Νικολογιάννης εκτίμησε πως ο Ολλανδός στόπερ μπορεί να είναι από τους ευνοημένους από την παρουσία του Ουρουγουανού τεχνικού στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εξηγώντας το γιατί.



Ακούστε το ηχητικό:

