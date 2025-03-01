Νέο επεισόδιο οπαδικής βίας μεταξύ ανηλίκων, στη Θεσσαλονίκη

Νέο περιστατικό ανήλικης βίας με αθλητικό υπόβαθρο συνέβη στη δυτική Θεσσαλονίκη. Επτά ανήλικοι, ηλικίας από 15 έως 17 χρόνων, συνελήφθησαν χθες, ύστερα από επισταμένη έρευνα και αναζητήσεις, για οπαδική επίθεση σε βάρος τριών επίσης ανήλικων ατόμων, που φέρονται να κολλούσαν αυτοκόλλητα της αγαπημένης τους ομάδας στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι φερόμενοι ως δράστες το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (27-02-2025) πλησίασαν τους τρεις 16χρονους. Οι νεαροί αρχικά έκαναν ερωτήσεις στους ανήλικους σχετικά με τα αυτοκόλλητα αθλητικού συλλόγου που κατείχαν, παράλληλα έψαξαν τα προσωπικά τους αντικείμενα όπου βρήκαν αυτοκόλλητα του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τους επιτέθηκαν κάνοντας χρήση σωματικής βίας. Ο ένας 16χρονος μάλιστα δέχτηκε χτυπήματα στη μύτη και το στόμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των επτά νεαρών σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας και για απλή σωματική βλάβη. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

