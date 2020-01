Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό με την είδηση του θανάτου του θρύλου του ΝΒΑ Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια.

Την είδηση μετέδωσε πρώτο το ΤΜΖ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληοροφίες ο Κόμπι Μπράιαντ, βρισκόταν με μαζί άλλα 4 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου στο ιδιωτικό του ελικόπτερο όταν κατέπεσε στην περιοχή της Καλαμπάσα. Σύμφωνα με το δίκτυο «TMZ», μεταξύ των θυμάτων είναι και η 13χρονη κόρη του θρύλου του NBA, Τζιάνα.

Το ελικόπτερο παραδόθηκε στις φλόγες. Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στην περιοχή ωστόσο και οι 5 επιβάτες συμπεριλαμβανομένου του πιλότου εντοπίστηκαν νεκροί, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Φωτογραφίες από τον τρόπο της τραγωδίας κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE