Πανικός επικράτησε στα αποδυτήρια των Milwaukee Bucks μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA επί των Phoenix Suns με 105-98.

Ο πρωταγωνιστής, και δικαίως MVP με 50 πόντους, Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίραζε πούρα (το μέγεθος των οποίων θα ντρόπιαζε και τον... Τσόρτσιλ) σε όποιον έβρισκε, ενώ η σαμπάνια έρεε άφθονη!

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν δύο συμπαίκτες του ρωτήθηκαν πόση σαμπάνια κατανάλωσαν ξέσπασαν σε γέλια ως... απάντηση.

«Εκπροσωπώ και τις δύο πατρίδες μου, τη Νιγηρία και την Ελλάδα. Πολλά παιδιά σε όλη την Αφρική και όλη την Ευρώπη με έχουν πρότυπο. Αυτή η επιτυχία πρέπει να κάνει τους πάντες να πιστέψουν στα όνειρά τους. Όταν δεν νιώθετε καλά, να πιστεύετε αυτό που κάνετε, να συνεχίσετε να δουλεύετε» ήταν το μήνυμά του στη συνέντευξη Τύπου στο τέλος του 6ου αγώνα.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος στην ιστορία του Μιλγουόκι και πρώτος μετά από 50 ολόκληρα χρόνια.

