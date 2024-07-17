Λογαριασμός
«Ο Τζόντεϊ Πόρτερ ζήτησε από τον αθλητικό δικαστή των ΗΠΑ να πάρει άδεια για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα»

Δημοσίευμα από τις ΗΠΑ αναφέρει ότι o Τζόντεϊ Πόρτερ, ζήτησε άδεια από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα

«Στρέφεται» προς Ελλάδα ο Τζάντεϊ Πόρτερ!

Ο Αμερικανός σέντερ σύμφωνα με δημοσίευμα του FOX NEWS, ζήτησε άδεια από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές των ΗΠΑ, προκειμένου να αποχωρήσει από τη χώρα και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα!

Πρόκειται για παίκτη 24 ετών ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ράπτορτς, μην έχοντας πολλές συμμετοχές και μετρώντας μέσο όρο 4,4 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ.

Ωστόσο πρόσφατα ταλαιπωρήθηκε από περιπέτειες αφού ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες συνωμοσίας σχετικά με ένα σκάνδαλο στοιχημάτων και για αυτόν τον λόγο πήρε την άδεια από το δικαστήριο.

Μάλιστα στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τρίτη στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, οι δικηγόροι του Πόρτερ ζήτησαν να τροποποιηθεί η αποφυλάκισή του για να του επιτραπεί να παίξει για τον Προμηθέα!

