NBA: Ο Πόποβιτς μίλησε για πρώτη φορά στους παίκτες των Σπερς μετά το εγκεφαλικό

Την πρώτη του ομιλία με τους παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς είχε σήμερα ο Γκρεγκ Πόποβιτς, σχεδόν, τέσσερις μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στις τις 2 Νοεμβρίου του 2024.

Ο θρυλικός προπονητής, που τους τελευταίους μήνες βρίσκεται μακριά από τον πάγκο των «σπιρουνιών» λόγω του προβλήματος υγείας του, έχει παραχωρήσει τη θέση του head coach στον άμεσο συνεργάτη του, Μιτς Τζόνσον, ο οποίος και έχει επωμιστεί το βάρος του να οδηγήσει το Σαν Αντόνιο στα playoffs του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 76χρονος Αμερικανός, που εκτελεί και χρέη προέδρου στους Σπερς, ενημέρωσε τους παίκτες και την ομάδα πως δεν θα επιστρέψει φέτος στα καθήκοντά του.

