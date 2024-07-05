NBA Κιθ Σμιθ: «Οι Ράπτορς δεν θέλουν να αφήσουν ελεύθερο τον Βεζένκοφ»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μοιάζει ένα βήμα από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως μένουν τα διαδικαστικά ώστε να πιάσει και πάλι… λιμάνι.



Ή τουλάχιστον, έτσι φαίνεται. Διότι ο έγκυρος ρεπόρτερ σε θέματα του ΝΒΑ, Κιθ Σμιθ, τονίζει πως η περίπτωση της αποδέσμευσης του Βούλγαρου φόργουορντ από τους Τορόντο Ράπτορς δεν είναι τόσο απλή και κυρίως δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο παρουσιάζεται.



«Η κατάσταση του Σάσα Βεζένκοφ είναι συναρπαστική. Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβόλαιο στην Ελλάδα και η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί», αναφέρει αρχικά στο ποστάρισμά του στο «Χ» και συνεχίζει, λέγοντας πως τα Μέσα από το Τορόντο τονίζουν ότι οι Ράπτορς δεν σκοπεύουν να λύσουν το συμβόλαιο του 29χρονου.



«Τα μέσα ενημέρωσης του Τορόντο αναφέρουν ότι οι Ράπτορς δεν θέλουν να τον αφήσουν ελεύθερο. Και ο Βεζένκοφ πρέπει να μείνει ελεύθερος. Δεν μπορεί απλά να αποφασίσει να φύγει. Μπορεί τελικά να συμβεί, αλλά το να αναφέρεις ότι ο Βεζένκοφ σίγουρα φεύγει από το ΝΒΑ είναι πρόωρο», καταλήγει.



Ασφαλώς, σύντομα αναμένονται εξελίξεις γύρω από το θέμα της επιστροφής του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό.

The Sasha Vezenkov situation is fascinating. European media is reporting he's already agreed to a contract in Greece and the deal is done.



Toronto media is reporting that the Raptors aren't looking to waive him. And Vezenkov must be waived. He can't just decide to leave.



