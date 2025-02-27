Έντονο το ελληνικό στοιχείο στη λίστα των ομάδων με τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη φέτος, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη.

Οι «πράσινοι» έχουν οκτώ επιτυχίες από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League μέχρι σήμερα, όσες και οι Βικτόρια Πλζεν, Ραπίντ Βιέννης, Τζουργκάρντεν και Ολίμπια Λιουμπλιάνας, ενώ οι Θεσσαλονικείς επτά, μαζί με άλλα έντεκα κλαμπ - μεταξύ των οποίων και οι Πάφος, Ομόνοια.

Πιο πάνω, εννέα νίκες έχουν μετρήσει Γάνδη, Λέγκια Βαρσοβίας και Έλφσμποργκ, ενώ την κορυφή, με δέκα, μοιράζονται τέσσερις σύλλογοι.

Ο λόγος για τους Άγιαξ, Γκιμαράες, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπόντο/Γκλιμτ, με όλες πλην των Πορτογάλων να έχουν τεθεί αντιμέτωπες με ελληνικές ομάδες ή να αναμένεται να τεθούν.

✅ Most wins in this European season*:



10 wins:

🇳🇱 Ajax

🇵🇹 Vitória Guimarães

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇷🇴 FCSB



9 wins:

🇧🇪 Gent

🇵🇱 Legia Warszawa

🇸🇪 Elfsborg



8 wins:

🇨🇿 Viktoria Plzeň

🇬🇷 Panathinaikos

🇦🇹 Rapid Wien

🇸🇪 Djurgårdens

🇸🇮 Olimpija Ljubljana



7 wins:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇪🇸… pic.twitter.com/JcmSWrqluE — Football Rankings (@FootRankings) February 26, 2025

