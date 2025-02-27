Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Μπόντο/Γκλιμτ στις ομάδες με τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη φέτος - Ψηλά στη λίστα και ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός «μετράει» οκτώ νίκες - Άγιαξ, Γκιμαράες, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπόντο/Γκλιμτ έχουν σημειώσει 10 νίκες

Μπόντο

Έντονο το ελληνικό στοιχείο στη λίστα των ομάδων με τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη φέτος, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη.

Οι «πράσινοι» έχουν οκτώ επιτυχίες από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League μέχρι σήμερα, όσες και οι Βικτόρια Πλζεν, Ραπίντ Βιέννης, Τζουργκάρντεν και Ολίμπια Λιουμπλιάνας, ενώ οι Θεσσαλονικείς επτά, μαζί με άλλα έντεκα κλαμπ - μεταξύ των οποίων και οι Πάφος, Ομόνοια.

Πιο πάνω, εννέα νίκες έχουν μετρήσει Γάνδη, Λέγκια Βαρσοβίας και Έλφσμποργκ, ενώ την κορυφή, με δέκα, μοιράζονται τέσσερις σύλλογοι.

Ο λόγος για τους Άγιαξ, Γκιμαράες, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπόντο/Γκλιμτ, με όλες πλην των Πορτογάλων να έχουν τεθεί αντιμέτωπες με ελληνικές ομάδες ή να αναμένεται να τεθούν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark