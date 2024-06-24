Τύφλα να έχει ο… Γιάο Μινγκ! Η Ζανγκ Ζιού με ύψος 2,20μ. δεν έχει αντίπαλο με την ομάδα της Κίνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U18 που διεξάγεται στην πατρίδα της.
Στην πρεμιέρα της οργάνωσης απέναντι στην Ινδονησία (νίκη με 109-50 για την ομάδα της) αγωνίστηκε για μόλις 13:03 και σε αυτά πρόλαβε να μετρήσει 19 πόντους με 9/9 δίποντα και 1/2 βολές, ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες.
Δείτε βίντεο:
😳😳😳😳— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 24 Ιουνίου 2024
Los primeros minutos de Zhang Ziyu, pívot de China, en la Asia Cup U18.
MIDE 2,20M
📹 @Lvallejocolom
pic.twitter.com/24gkKJv3He
Η Zhang Ziyu είναι ένας κωδικός εξαπάτησης 🧩— NextGen Hoops (@NextGenHoops) 24 Ιουνίου 2024
Η 7'3" (220 εκατοστά) σέντερ μετά βίας ίδρωσε παίρνοντας τους πρώτους κουβάδες της για την ομάδα της Κίνας 🇨🇳 #U18AsiaCup pic.twitter.com/1Vy9iecmXh
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.