Κινέζα ύψους 2,20μ. κάνει… πλάκα στο Παγκόσμιο Μπάσκετ U18 - Δείτε βίντεο

Η Ζανγκ Ζιού βλέπει τον κόσμο από τα 2,20μ. και δεν έχει αντίπαλο στο Παγκόσμιο U18

Κινέζα μπασκετμπολίστρια

Τύφλα να έχει ο… Γιάο Μινγκ! Η Ζανγκ Ζιού με ύψος 2,20μ. δεν έχει αντίπαλο με την ομάδα της Κίνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U18 που διεξάγεται στην πατρίδα της.

Στην πρεμιέρα της οργάνωσης απέναντι στην Ινδονησία (νίκη με 109-50 για την ομάδα της) αγωνίστηκε για μόλις 13:03 και σε αυτά πρόλαβε να μετρήσει 19 πόντους με 9/9 δίποντα και 1/2 βολές, ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

