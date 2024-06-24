Τύφλα να έχει ο… Γιάο Μινγκ! Η Ζανγκ Ζιού με ύψος 2,20μ. δεν έχει αντίπαλο με την ομάδα της Κίνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U18 που διεξάγεται στην πατρίδα της.

Στην πρεμιέρα της οργάνωσης απέναντι στην Ινδονησία (νίκη με 109-50 για την ομάδα της) αγωνίστηκε για μόλις 13:03 και σε αυτά πρόλαβε να μετρήσει 19 πόντους με 9/9 δίποντα και 1/2 βολές, ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες.

Δείτε βίντεο:

😳😳😳😳



Los primeros minutos de Zhang Ziyu, pívot de China, en la Asia Cup U18.



MIDE 2,20M



📹 @Lvallejocolom

pic.twitter.com/24gkKJv3He — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 24 Ιουνίου 2024

Η Zhang Ziyu είναι ένας κωδικός εξαπάτησης 🧩



Η 7'3" (220 εκατοστά) σέντερ μετά βίας ίδρωσε παίρνοντας τους πρώτους κουβάδες της για την ομάδα της Κίνας 🇨🇳 #U18AsiaCup pic.twitter.com/1Vy9iecmXh — NextGen Hoops (@NextGenHoops) 24 Ιουνίου 2024

