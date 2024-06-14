Τα… κλειδιά της Μπαρτσελόνα στον Χοάν Πενιαρόγια!



Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την πρόσληψη του 55χρονου τεχνικού, ο οποίος διαδέχεται τον Ρότζερ Γκριμάου στο τιμόνι της ομάδας. Με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Marca» για συμφωνία των δύο πλευρών για διετές συμβόλαιο.



Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφερόταν ότι οι «μπλαουγκράνα» επέλεξαν τον συγκεκριμένο προπονητή και όχι κάποιον εκ των Δημήτρη Ιτούδη, Τσάβι Πασκουάλ, Σέρχιο Σκαριόλο και Ντούσκο Ιβάνοβιτς διότι θέλουν να πάνε σε μία επιλογή χαμηλού κασέ και προφίλ, παίρνοντας παράδειγμα από την Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τσους Ματέο.



Ο 55χρονος τεχνικός δεν έχει δουλέψει ξανά σε ομάδα επιπέδου Euroleague, ωστόσο έγινε γνωστός όταν ανέλαβε την Ανδόρα στην τρίτη εθνική της Ισπανίας και την οδήγησε μέχρι την Liga Endesa.



Κατέκτησε δύο διαδοχικές σεζόν (2020, 2021) το Basketball Champions League με την Μπούργος και επιβραβεύτηκε στη συνέχεια, αναλαμβάνοντας Βαλένθια (2021-22) και Μπασκόνια (2022-23).

