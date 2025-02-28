Σε ένα από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια τους, οι Μπακς επικράτησαν 121-112 των Νάγκετς στο Μιλγουόκι και με 33-25 βρίσκονται μια ανάσα από την τέταρτη θέση της Ανατολής και τους Πέισερς (33-24).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση έχοντας 28 πόντους (5/8 βολές, 10-21 δίποντα, 1/2 τρίποντα), μαζί με φετινό ρεκόρ σε ριμπάουντ «κατεβάζοντας» 19, ενώ είχε ακόμη 7 ασίστ, 1 τάπα και μόλις 2 λάθη σε 33 λεπτά.

Ο Greek Freak είχε τέσσερις άξιους συμπαραστάτες, καθώς ο Μπρουκ Λόπεζ είχε 22 πόντους, ο Ντέμιαν Λίλαρντ 19, ο Κάιλ Κούζμα 16 μαζί με 9 ριμπάουντ και ο Γκάρι Τρεντ 15.

Για το Ντένβερ, που με 38-21 είναι τρίτο στη Δύση, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ για το 27ο τριπλ-νταμπλ του φέτος, ωστόσο πέραν του Τζαμάλ Μάρεϊ που πέτυχε 20 πόντους ο Σέρβος σέντερ δεν πήρε πολλή βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Ντένβερ στις 26 Μαρτίου.

Δωδεκάλεπτα: 30-30, 54-57, 84-81, 121-112

