Μετά τον αποκλεισμό της Μίλαν από το Champions League και τις δύο συνεχόμενες ήττες στη Serie A, οι οποίες την έχουν αφήσει στην όγδοη θέση και στο -8 από την τέταρτη θέση, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο νιώθει την πίεση στις πλάτες του.

«Όλα είναι στα χέρια μας. Αν και όταν η ομάδα αισθανθεί ότι δεν είμαι πια το κατάλληλο άτομο για τη Μίλαν, θα αποχωρήσω, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή θα συνεχίσω να εργάζομαι με το ίδιο πάθος όπως πάντα», δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής.

«Αισθάνομαι πολύ απογοητευμένος, γιατί τα αποτελέσματα δεν έρχονται. Αλλά νομίζω ότι είναι φυσιολογικό για έναν προπονητή που εργάζεται με πάθος. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύννεφο πάνω από τη Μίλαν, το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε με αποτελέσματα, γιατί αυτά κάνουν τη διαφορά», πρόσθεσε.

Πάντως ο Κονσεϊσάο θεωρεί πως έχει αδικηθεί από τα ΜΜΕ. «Αν δεν με χρειάζονται πια, θα πακετάρω τις βαλίτσες μου και θα φύγω χωρίς να ζητήσω ούτε ένα ευρώ. Έχω σχεδόν 100 αγώνες Champions League, έχω κερδίσει 13 τρόπαια. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μιλάνε και να λένε άσχημα πράγματα, έχω οικογένεια και γείτονες που βλέπουν τι συμβαίνει, δεν είναι δίκαιο», είπε.

