Μεντιλίμπαρ: «Θα δούμε και στην τελευταία προπόνηση για Ελ Κααμπί...»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (30/03, 21:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλάει στην κάμερα της Cosmote ενόψει του αγώνα.

Ο Βάσκος τεχνικός σχολίασε το παιχνίδι, αλλά και αναφέρθηκε και στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Για το πως προσεγγίζει τα playoffs: Πρώτα από όλα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το βαθμολογικό πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι. Απαγορεύεται να επαναπαυτούμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε πως χρειαζόμαστε νίκες και να είμαστε έτοιμοι για να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια. Ξεκινάμε παίζοντας με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας πως τους έχουμε κερδίσει μόνο μια φορά και θα είναι πολύ δύσκολο να το ξανακάνουμε. Για να το πετύχουμε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι μας.

Για την προετοιμασία της ομάδας του στο διάστημα της διακοπής: Ήταν μια μεγάλη διακοπή. Μεγαλύτερη από όσο θα θέλαμε. Χωρίσαμε την προετοιμασία μας για τα playoffs σε δύο μέρη. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, διακόψαμε για λίγες μέρες και συνεχίσαμε ξανά. Νομίζω πως πήγε αρκετά καλά. Έχουμε έναν τραυματία από το προηγούμενο παιχνίδι, τον Αγιούμπ και θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Θα δούμε και την τελευταία προπόνηση αλλά νομίζουμε πως δεν θα είναι διαθέσιμος. Επίσης έχουμε 1-2 προβληματάκια ακόμα και θα περιμένουμε να δούμε πως θα πάνε.

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: Γνωρίζουμε πολύ καλά τον αντίπαλο. Είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Κυπέλλου και καλή εικόνα στο τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε για το πρωτάθλημα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε το φαβορί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, ποιοτική, με πολύ καλούς παίκτες και καλό προπονητή. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως το παιχνίδι αυτό θα το κερδίσουμε εύκολα. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά. Δεν ξέρω που θα κριθεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα.

Για το αήττητο σερί 27 αγώνων που τρέχει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του: Κάτι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί. Αυτές οι επιδόσεις δεν είναι τυχαίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει πώς δεν θα χάσουμε την Κυριακή για αυτόν τον λόγο. Έχουνε περάσει αρκετές μέρες από την τελευταία φορά που παίξαμε, αλλά δουλέψαμε καλά και θέλουμε να επιστρέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας.

