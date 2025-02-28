Λίβερπουλ: Ανακοίνωσε ζημία περίπου 70 εκατ. ευρώ

Μπορεί η Λίβερπουλ να διανύει μια εξαιρετική σεζόν, ωστόσο η προηγούμενη δεν ήταν ανάλογα πετυχημένη και αυτό αποτυπώθηκε και από την δημοσιοποίηση του ισολογισμού για τη χρήση της περασμένης περιόδου.

Όπως ανακοινώθηκε, για το οικονομικό έτος έως τις 31 Μαΐου 2024 καταγράφηκαν ζημίες 69,04 εκατ. ευρώ, που αποδίδονται στην αύξηση του κόστους του ρόστερ και των γενικών εξόδων του κλαμπ.

Παρότι, λοιπόν, τα συνολικά έσοδα της Λίβερπουλ αυξήθηκαν κατά 20 εκατομμύρια και ανήλθαν σε 743,61 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από τα ΜΜΕ μειώθηκαν κατά 38 εκατομμύρια και «έπεσαν» στα 247,06 εκατ. ευρώ, με τον σύλλογο να απουσιάζει από το Champions League και να μετέχει στο Europa League.

Τα έσοδα του συλλόγου κατά τις ημέρες των αγώνων αυξήθηκαν σε 123,54 εκατ. ευρώ, ενώ τα εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν σε 373,04 εκατ. ευρώ.

«Η λειτουργία ενός οικονομικά βιώσιμου συλλόγου συνεχίζει να είναι η προτεραιότητά μας και, με τη συνεχή αύξηση στα κόστη, είναι απαραίτητο να αυξάνονται οι ροές εσόδων από έτος σε έτος, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική σταθερότητα», τονίζει σε δήλωσή της η οικονομική διευθύντρια της Λίβερπουλ, Τζένι Μπίτσαμ.

Η Λίβερπουλ είναι επικεφαλής στην κατάταξη της Premier League, έχοντας προβάδισμα 13 βαθμών έναντι της Άρσεναλ, έχει προκριθεί στους «16» του Champions League, ενώ θα αναμετρηθεί με τη Νιούκαστλ στον τελικό του Λιγκ Καπ στις 16 Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.