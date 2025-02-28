Λέτο: Δεν ξέχασε την τέχνη του σκοραρίσματος

Ο Σεμπαστιάν Λέτο είναι ένας από τους πρώην “πράσινους” ποδοσφαιριστές, που γνώρισαν την αγάπη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ο Αργεντίνος επαγγελματίας φόρεσε τη φανέλα του Τριφυλλιού από τη σεζόν του 2009-2010 μέχρι και τη σεζόν 2016-2017. Ένας παίκτης που πρόσφερε πολλά στον σύλλογο. Συγκεκριμένα, σε 122 εμφανίσεις “σημείωσε” 36 γκολ και 21 ασίστ.
