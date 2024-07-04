Ένα… χαλαρό βράδυ είχε η Εθνική ομάδα νικώντας με 93-71 την Αίγυπτο στο κατάμεστο ΣΕΦ και εξασφαλίζοντας τυπικά την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο του Προολυμπιακού Τουρνουά. Παρόλα αυτά, υπάρχει και μία μικρή ανησυχία για την κατάσταση του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σέντερ πήγε στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και δεν επέστρεψε στο ματς. Μάλιστα, ο Βασίλης Σπανούλης είπε στη συνέντευξη Τύπου πως ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα πάει στο νοσοκομείο για μαγνητική, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

«Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήγε για μαγνητική, σύντομα θα ξέρουμε. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι αρνητικό και ελπίζουμε να τον έχουμε μαζί μας το Σαββατοκύριακο. Η υγεία είναι πάνω από όλα», ανέφερε συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός για τον παίκτη του.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα δίνει πολύ γρήγορα την επόμενή της αναμέτρηση, αφού αντιμετωπίζει το Σάββατο (06/07, 17:00) τη Σλοβενία για μία θέση στον τελικό του τουρνουά.

