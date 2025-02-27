Κορεό με τη ρωσική σημαία από τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα πριν το τζάμπολ με τη Ζάλγκιρις

Το βράδυ της Πέμπτης (27/02), ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στην κατάμεστη «Beogradska Arena» για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου σήκωσαν ένα κορεό που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της κάτω κερκίδας, κορεό το οποίο ήταν σχεδιασμένο στα χρώματα της ρωσικής σημαίας.

Αντιθέτως, στο πάνω διάζωμα, υπήρξε κάτι αντίστοιχο στα χρώματα της Σερβίας.

Μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις των Λιθουανών, καθώς, είναι από τις χώρες που δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις με τη Ρωσία, σε αντίθεση με τη Σερβία, με την κίνηση των γηπεδούχων να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια στο συγκεκριμένο ματς και με την εν λόγω ομάδα να εγείρει ερωτηματικά.

