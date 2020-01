Ο κόσμος του αθλητισμού και του θεάματος βυθίστηκε στο πένθος χθες Κυριακή εξαιτίας της είδησης του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, αληθινού παγκόσμιου σταρ του μπάσκετ, που άφησε άναυδους από τους πλούσιους και διάσημους που πήγαιναν στο γήπεδο για να τον θαυμάσουν μέχρι τον νυν και πρώην προέδρους των ΗΠΑ, μέλη του Basketball Hall of Fame και τους αναρίθμητους θαυμαστές του, πολλοί από τους οποίους συνέρρευσαν έξω από την έδρα των Lakers του Λος Άντζελες με δάκρυα στα μάτια για να θρηνήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτόν που αποκαλούσαν «Mamba».

This news makes me feel sick. Rip Cobe Bryant and Gianna. prayers to the mother and family💔 pic.twitter.com/udlQ9099is — Rihannaivy (@wtffmuzz) January 26, 2020

This is the tweet RIP Cobe and his daughter Gianna it's so sad pic.twitter.com/hAWqU98qc3 — GRAMMYs 2020 🕯 (@YareJaras) January 27, 2020

The Rout that Kobe took before his helicopter crash . #RIPMamba #KobeBryant pic.twitter.com/f0anbnEib0 — My Crush don’t like me (@josea20022) January 27, 2020

Ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του στα 41 του χρόνια, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλους επτά ανθρώπους, όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν. Πολλά αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν αμέσως την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν απευθείας νέα και αντιδράσεις για το δυστύχημα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα δεν συμφωνούν και σε πολλά, αλλά ήταν ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπράιαντ: ήταν «φρικτή είδηση» για τον Ρεπουμπλικάνο, ακόμη πιο «σπαρακτική για εμάς ως γονείς» για τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, καθώς η κόρη του Κόμπι Μπράιαντ ήταν ανάμεσα στα θύματα του δυστυχήματος.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Από τους πιο αναγνωρίσιμους, τους πιο δημοφιλείς αθλητές στον κόσμο, ο Μπράιαντ, δύο φορές χρυσός ολυμπιονίκης, πέντε φορές πρωταθλητής του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ, του NBA, πολυτιμότερος παίκτης του μία φορά, 18 φορές All-Star, έχαιρε τεράστιου σεβασμού στα γήπεδα, όχι μόνο χάρη στο ταλέντο ή τις δεξιότητές του, αλλά ακόμη πιο πολύ για το πάθος του, για την απόλυτη αφοσίωσή του σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε την τέχνη του — και, πάνω απ’ όλα, στη νίκη.

«Επί 20 χρόνια ο Κόμπι Μπράιαντ μας έδειχνε τι είναι εφικτό όταν το σπουδαίο ταλέντο ενώνεται με την απόλυτη αφοσίωση στη νίκη», συνόψισε ο Άνταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA.

Ο θάνατος του Μπράιαντ, που είχε πρόσφατα τιμηθεί με Όσκαρ καθώς αποδυόταν, με το ίδιο πάθος, στο νέο του εγχείρημα, την ενασχόλησή του με τα ντοκιμαντέρ, προκάλεσε σοκ και στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Η Λίζο, στιχουργός και ερμηνεύτρια της μουσικής R&B, αφιέρωσε την τελετή των μουσικών βραβείων Γκράμι στον Μπράιαντ: «η αποψινή βραδιά είναι του Κόμπι», είπε η καλλιτέχνιδα, υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες φέτος.

Για τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, θρύλο των Λέικερς, «οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Κόμπι ως τον μεγαλειώδη αθλητή που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά» μπασκετμπολιστών, «όμως εγώ θα τον θυμάμαι ως έναν άνθρωπο που ήταν πολλά περισσότερα από απλώς και μόνο ένας αθλητής». Άλλος ένας θρύλος των Λέικερς, ο Έργουιν «Μάτζικ» Τζόνσον, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως «έκλαιγε» για ώρες μετά τον θάνατο αυτού που ο ίδιος θεωρεί τον «σπουδαιότερο» παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες.

Ίσως αυτός που εξέφρασε περισσότερο από κάθε άλλον το γενικό αίσθημα να ήταν ο Ντουέιν Γουέιντ, τρεις φορές πρωταθλητής του NBA, όταν έγραψε στο Twitter: «Όχι, Θεέ μου, σε παρακαλώ όχι».

Δύο πρωταθλήτριες ομάδες του NBA, οι Ράπτορς του Τορόντο και οι Σπερς του Σαν Αντόνιο, άφησαν στους χθεσινούς αγώνες τους, στην πρώτη τους επίθεση, το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων απλώς να λήξει: αυτός ήταν ο δικός τους τρόπος να τιμήσουν τον Μπράιαντ, που φόραγε τον αριθμό 24 στη φανέλα του το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

«Είναι σαν κακό όνειρο. Ο Κόμπι είναι ο λόγος που αγαπάω αυτό το άθλημα. Ο δικός μου υπερήρωας. Σπάει η καρδιά μου για την οικογένειά του και για τις οικογένειες των υπολοίπων ανθρώπων που χάθηκαν. Ας κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή», έγραψε ένας χρήστης του Twitter. Για πολλούς από τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να τον θρηνήσουν έξω από το Staples Center, ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ ήταν εμπειρία εξίσου οδυνηρή με την απώλεια μέλους της οικογένειάς τους: «Μας έκανε να πιστεύουμε ότι τα αδύνατα ήταν δυνατά», εξήγησε ένας τους.

Νωρίτερα οι αρχές ενημέρωσαν ότι για την πτώση του ελικοπτέρου που σκότωσε τον θρύλο του ΝΒΑ Kobe Μπράιαντ και οκτώ ακόμη αναφέροντας πως έχουν σφραγίσει την περιοχή του δυστυχήματος και πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία της έρευνας για τα αίτια του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP