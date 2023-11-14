Kaizen Gaming: Η μεγαλύτερη ελληνική GameTech εταιρεία, στα Best Workplaces in Europe για το 2023

Ο χώρος που δουλεύει κανείς δεν είναι απλά το «εργασιακό περιβάλλον»: Είναι βασικός παράγοντας για την έμπνευση, την απόδοση, τη δημιουργικότητα- το να εργάζεσαι σε έναν από τους καλύτερους εργασιακούς χώρους και μάλιστα με Ευρωπαϊκή αναγνώριση, αποτελεί προνόμιο.

H Kaizen Gaming, που δραστηριοποιείται σε 14 αγορές μέσα από τα brands Stoiximan και Betano, είναι μια από τις αναγνωρισμένες εταιρείες στην Ευρώπη. Μετά από έρευνα του οργανισμού Great Place to Work, στην οποία απάντησαν -ανώνυμα- οι ίδιοι οι Kaizeners, η εταιρεία αναγνωρίστηκε ως ένα από τα top 5 Best Workplaces στην Ελλάδα, και #2 Best Workplace στην Πορτογαλία. Τις σημαντικές αυτές διακρίσεις ήρθε να συμπληρώσει η ανάδειξή της ως ένα από τα Best Workplaces in Europe 2023.

Η μοναδική κουλτούρα που έχει θεσπίσει, και διατηρεί μέσα στα χρόνια η Kaizen Gaming, φαίνεται να έχει σημαντικό, θετικό, αντίκτυπο στην καθημερινότητα των εργαζόμενων. Από την ίδρυσή της το 2011, και την ομάδα των 20 ατόμων, σήμερα μετρά περισσότερους από 2.200 Kaizeners παγκοσμίως, και όπως αναφέρει ο Γιάννης, Technical Advisor, “Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι πως η εταιρεία μεγάλωσε, και εξακολουθεί να έχει την ίδια κουλτούρα”

Η Φωτεινή, Payments Product Specialist αναφέρει: “Πιστεύω πως είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που έφεραν την Kaizen Gaming στη θέση που βρίσκεται σήμερα”, και φαίνεται πως έχει απόλυτο δίκιο. Η εταιρεία, φροντίζει, παρά την συνεχή της ανάπτυξη και σημαντική αύξηση του δυναμικού της, να στηρίζει την αρχική της αφορίωση στις αξίες της, με βασική αυτή του #oneteam. Οι Kaizeners, ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία βρίσκονται, ή το τμήμα στο οποίο ανήκουν, έχουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται αποτελεσματικά για να τους πετύχουν. Η ομαδικότητα, η συνεργασία και το πάθος για συνεχή εξέλιξη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την επικοινωνία σε όλα τα levels και μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας έχουν βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν σύνορα μεταξύ των ανθρώπων. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Δημήτρη, CRM Campaigns Manager: “Μια ομάδα πετυχαίνει όταν όλοι νιώθουν αυτοπεποίθηση και άνεση να εκφραστούν”, και στην Kaizen Gaming όλοι έχουν τον χώρο να εκφραστούν και την ευκαιρία να προτείνουν νέες ιδέες.

Τα HeadQuarters της εταιρείας, το Kaizen Campus, που βρίσκεται στο Μαρούσι είναι ένας πρωτοποριακός χώρος γραφείων που θέτει νέα standards στον χώρο εργασίας και προσφέρει στους Kaizeners μια μοναδική εργασιακή εμπειρία. Μάλιστα, η Kaizen Gaming ανακατασκευάζει τα γραφεία της ανά τον κόσμο, ώστε εκτός από τις αξίες, τους στόχους και την επιτυχία, όλοι οι Kaizeners να έχουν και κοινή εμπειρία και από τους χώρους των γραφείων τους.

