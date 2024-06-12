Πριν ξεκινήσουν οι τελικοί της Basket League, οι πιο πολλοί έλεγαν (δικαιολογημένα) πως τα ματς που θα πάνε σε υψηλό ρυθμό και μεγάλα σκορ θα βολέψουν τον Παναθηναϊκό.

Ενώ τα αντίστοιχα που θα πάνε σε χαμηλό ρυθμό και σκορ θα ευνοήσουν τον Ολυμπιακό. Αυτό βέβαια διαψεύσθηκε πανηγυρικά.

Στα πρώτα δύο παιχνίδια ο ρυθμός ήταν γρήγορος, οι κατοχές πολλές και το κοντέρ έγραψε πολλούς πόντους για τις δύο ομάδες.

