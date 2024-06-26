Ένας από τους σπουδαιότερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, ο Ντομινίκ Γουίλκινς, βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 1996.



«Γεια σας Έλληνες οπαδοί, είμαι ο Ντομινίκ Γουίλκινς. Θέλω απλώς να πω ένα ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και μέχρι τώρα. Συνεχίζετε να μου δίνετε αγάπη και δεν μπορώ να σας περιγράψω τι σημαίνει αυτό για μένα. Και παρεμπιπτόντως συγχαρητήρια για το έβδομο Ευρωπαϊκό μας», είπε αναλυτικά ο «Human Highlight Film».



Δείτε το βίντεο:

