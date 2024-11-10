Γερεμέγεφ: Τίποτα δεν χάθηκε, είμαστε στο κυνήγι του τίτλου

Πεπεισμένος πως ο Παναθηναϊκός παραμένει «ζωντανός» στη μάχη του εφετινού τίτλου και θα μπορέσει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εικόνα του στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ σε συνέντευξή του που φιλοξενεί το «πράσινο» match programme του αποψινού (10/11, 19:30) αγώνα με τη Λαμία στο ΟΑΚΑ.

Ο Σουηδός επιθετικός μίλησε για τις πρώτες μέρες συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια κι αυτά που θέλει να κάνει ο Πορτογάλος τεχνικός, τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν οι «πράσινοι» στο παιχνίδι τους και δη στη δημιουργία και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ έδειξε το δρόμο για το αποψινό (10/11) ματς με τη Λαμία.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Άλεξ Γερεμέγεφ στο match programme του αγώνα με τη Λαμία:

-Αν έλειψε κάτι το προηγούμενο διάστημα απ’ την ομάδα στο πρωτάθλημα, ήταν ένα μεγάλο νικηφόρο σερί. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα μοιάζει πιο βατό μέχρι τα Χριστούγεννα, θεωρείς ότι υπάρχει μια προοπτική για συνεχόμενες νίκες;

«Σίγουρα! Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα με τον νέο κόουτς. Στο Βόλο μπορεί να μην πραγματοποιήσαμε το τέλειο παιχνίδι αλλά σκοράραμε το πρώτο γκολ και στη συνέχεια έγιναν όλα πιο εύκολα. Δείξαμε μεγάλη θέληση για τη νίκη και τα καταφέραμε».

-Η ομάδα πορεύεται με νέο προπονητή. Πώς είναι οι πρώτες ημέρες συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια;

«Νομίζω ότι έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για αυτό που θέλει να κάνει. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε κάνει λίγες προπονήσεις και όπως είναι φυσιολογικό χρειάζεται χρόνος και για εμάς, για να μάθουμε τι θέλει, αλλά και για εκείνον, για να γνωρίσει την ομάδα. Το βέβαιο είναι πως στα παιχνίδια που ακολουθούν θέλουμε μόνο νίκες».

-Μετά τη Λαμία ακολουθεί η διακοπή για τις Εθνικές. Θεωρείς ότι θα είναι μια περίοδος εποικοδομητική για την ομάδα προκειμένου να δουλέψετε με περισσότερο χρόνο και ηρεμία ενόψει της συνέχειας;

«Νομίζω ότι αυτή η διακοπή θα βοηθήσει και τον κόουτς και όλη την ομάδα για να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Θα δουλέψουμε για να είμαστε καλύτεροι με την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Βεβαίως μπορεί στις προπονήσεις ο κόουτς να έχει τη δυνατότητα να λέει τι θέλει, όμως πολλές φορές είναι ευκολότερο να σου μεταφέρει πράγματα μέσα απ’ τη διαδικασία των αγώνων. Διότι εκεί γίνονται πιο συγκεκριμένα αυτά που ζητάει ένας προπονητής. Πάντοτε υπάρχουν ιδέες στην προπόνηση, αλλά στον αγώνα έχεις απέναντί σου κι έναν αντίπαλο, ο οποίος λειτουργεί διαφορετικά. Άρα βλέπεις στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό που κάνεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο θα περνάει ο χρόνος και μέσα απ’ τους αγώνες, θα γινόμαστε καλύτεροι και θα φτάσουμε πιο κοντά σ’ αυτά που θέλει ο προπονητής μας».

-Επόμενος αντίπαλος είναι η Λαμία. Πρόκειται για μια καλή ομάδα που την περασμένη σεζόν έκανε limit up φτάνοντας μέχρι τα play offs. Ανεξάρτητα απ’ αυτό όμως, βλέπουμε όλες τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες να βάζουν δύσκολα στους μεγάλους εφέτος. Τι πρέπει να κάνετε για να φύγετε νικητές απ’ το γήπεδο;

«Πάντοτε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τις μικρότερες ομάδες κι εσύ είσαι μεγάλος σύλλογος, έχεις απέναντί σου ένα σύνολο που δεν έχει να χάσει τίποτα και που τα δίνει όλα. Γιατί γι’ αυτούς είναι κάτι σαν το ματς της χρονιάς. Πάντοτε καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια απέναντι στους μεγάλους. Εμείς απ’ την πλευρά μας, ξέρουμε ότι έχουμε ποιότητα για να κερδίσουμε, αλλά θα πρέπει να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας στο γήπεδο για να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για να πάρουμε τη νίκη».

-Τα προηγούμενα χρόνια ήταν σύνηθες, οι μικρότερες ομάδες να κλείνονται και να παίζουν απ’ τα πρώτα λεπτά μαζική άμυνα κάνοντας καθυστερήσεις απέναντι στις μεγάλες. Έχεις διαπιστώσει αλλαγή την τρέχουσα σεζόν;

«Είναι αλήθεια αυτό! Όλες οι ομάδες προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και μου αρέσει περισσότερο. Έτσι είναι πολύ πιο ωραίο το παιχνίδι, και να το παίζεις και να το παρακολουθείς...».

-Πώς εξηγείς αυτή την αλλαγή φιλοσοφίας;

«Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη νοοτροπία των προπονητών που θέλουν να παίζουν περισσότερο επιθετικά. Επίσης, το ποδόσφαιρο είναι πιο ωραίο όταν παίζεις για να κερδίσεις, απ’ το να παίζεις για να μην χάσεις, περιμένοντας πίσω και προσπαθώντας να αμυνθείς. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το ωραίο στο άθλημα. Πάντοτε πρέπει να παίζεις για να κερδίζεις, είτε είσαι μικρή, είτε μεγάλη ομάδα. Ενδεχομένως, οι "μικροί" να έχουν πιστέψει περισσότερο -βλέποντας τα παιχνίδια των μεγάλων ομάδων- ότι μπορούν να τα καταφέρουν απέναντί τους. Προσπαθούν πολύ γιατί ίσως βλέπουν την πιθανότητα που έχουν...».

-Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση μιας μεγάλης ομάδας όπως ο Παναθηναϊκός σ’ αυτή την τόλμη των λεγόμενων μικρομεσαίων ομάδων, αρχής γενομένης απ’ το παιχνίδι με τη Λαμία;

«Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σκοράρουμε πρώτοι στο παιχνίδι. Να πιέσουμε εξαρχής τους αντιπάλους μας και να τους δείξουμε από νωρίς στο ματς ότι "σήμερα δεν θα κερδίσετε βαθμούς" και ότι "εμείς είμαστε η μεγάλη ομάδα κι εμείς θα πάρουμε τη νίκη". Δεν πρέπει απλά να λες ότι είσαι η μεγάλη ομάδα, αλλά πρέπει και να το δείχνεις μέσα στο γήπεδο».

-Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό δίνοντας νωρίς την εντύπωση ότι μένει πίσω στην κούρσα του τίτλου. Στην πορεία όμως αποδείχτηκε ότι και οι υπόλοιποι μεγάλοι είχαν τα ζητήματά τους, χάνοντας επίσης βαθμούς. Θεωρείς ότι αυτό το γεγονός βοήθησε στην τόνωση της ψυχολογίας της ομάδας;

«Σίγουρα ήταν καλό για εμάς. Είδαμε ότι έχουμε την ευκαιρία μας. Ότι τίποτα δεν χάθηκε. Είμαστε ακόμα μέσα στο κυνήγι του τίτλου. Ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα που άρχισε με νίκη με τον νέο προπονητή. Νιώθουμε πιο αισιόδοξοι και ανυπομονούμε για τα επόμενα παιχνίδια. Θέλουμε να παραμείνουμε σε τροχιά κορυφής για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».

-Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και απομένουν αρκετά ματς μέχρι το φινάλε. Έχοντας πλέον εμπειρία και απ’ το ελληνικό πρωτάθλημα και απ’ το επίπεδο των αντιπάλων αλλά φυσικά γνωρίζοντας και τον Παναθηναϊκό εκ των έσω, είσαι αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας;

«Βρισκόμαστε σε μια καινούργια διαδικασία με νέο προπονητή και σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Όμως αισθάνομαι σίγουρος για την ποιότητα της ομάδας, αλλά και για το μαχητικό πνεύμα και για μεγάλη διάθεση για νίκη που έχουν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτά τα στοιχεία με κάνουν αισιόδοξο για το μέλλον...».

-Ο Παναθηναϊκός παίζει παράλληλα σε τρία μέτωπα, κάτι που κάνει ιδιαίτερα απαιτητική τη σεζόν. Θεωρείς ότι η ομάδα μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που υπάρχουν για να πετύχει τους στόχους της στο τριπλό ταμπλό του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και της Ευρώπης;

«Δεν έχω αμφιβολία για αυτό! Σίγουρα η σεζόν είναι μεγάλη αλλά και το ρόστερ μας είναι μεγάλο και ποιοτικό. Σε κάθε θέση υπάρχουν καλοί παίκτες. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο εύκολο κι είναι καλύτερο να κοιτάς πάντοτε το επόμενο παιχνίδι και όχι τον μακροπρόθεσμο στόχο, είτε αυτό είναι το πρωτάθλημα, είτε το Κύπελλο, είτε η Ευρώπη. Είναι πολλοί οι αγώνες και πολλές οι διοργανώσεις οπότε είναι καλύτερο να επικεντρώνεσαι αποκλειστικά στο παιχνίδι που έχεις μπροστά σου».

-Εσύ αγωνιστικά πώς αισθάνεσαι;

«Νιώθω καλά! Στα δύο τελευταία παιχνίδια που έπαιξα, με την Τσέλσι και τον Άρη, αισθάνθηκα καλά. Φυσικά, ως στράικερ θέλω να σκοράρω, αλλά νιώθω καλά με τον τρόπο που αγωνίστηκα. Παρ’ όλα αυτά, πάντοτε θέλεις περισσότερα κι αυτό σου δίνει επιπλέον κίνητρο. Θέλω να σκοράρω, άρα αν δεν το κάνω δεν είμαι ικανοποιημένος. Η αλήθεια είναι ότι απέναντι στον Άρη ένιωσα ότι παίξαμε και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ενώ σε προηγούμενα παιχνίδια δυσκολευόμασταν να το κάνουμε. Κι όταν είσαι στράικερ, αυτό είναι ενοχλητικό. Ελπίζω από εδώ και πέρα, να δημιουργούμε περισσότερο. Το παιχνίδι με τον Βόλο ήταν μια καλή αρχή με τον νέο κόουτς καθώς κάναμε πολλές και κλασικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το κυριότερο πρόβλημά μας το προηγούμενο διάστημα. Δεν είχαμε δημιουργία. Είχαμε μεγάλη κατοχή μπάλας, ελέγχαμε το παιχνίδι αλλά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου είχαμε προβλήματα. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε σ’ αυτόν τον τομέα...».

