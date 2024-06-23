Οι Κριστιάν Γκολομέεβ και Στέργιος Μπίλας έκαναν το 1-2 στα 50 μέτρα ελεύθερο και στην αμέσως επόμενη κούρσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι τούς μιμήθηκαν οι Απόστολος Χρήστου και Βαγγέλης Μακρυγιάννης στα 100 μέτρα ύπτιο! Βελτιώνοντας ασφαλώς το «1-3», που είχαν κάνει πριν δύο ημέρες στα 50 μέτρα ύπτιο.

Ο Χρήστου τερμάτισε στο εκπληκτικό 52.23, τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του μετά το 52.09, που είχε κάνει το 2022, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, χρόνος, φυσικά, που δίνει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως είπε ο ίδιος. Κατέκτησε το τρίτο χρυσό της καριέρας του και πρώτο στο συγκεκριμένο αγώνισμα (όπου ως τώρα είχε ένα ασημένιο και τρία χάλκινα).

Ο Μακρυγιάννης τον ακολούθησε στο βάθρο, καταρρίπτοντας το ατομικό του ρεκόρ με 52.83. Και αυτός πολύ σπουδαίος χρόνος που δίνει πρόκριση στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων!

