Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 200μ. μικτή Γιουρτζίδης και Βαζαίος

Με ακόμη τέσσερις προκρίσεις (εννέα στο σύνολο), ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο πρωινό πρόγραμμα της 6ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης με 2:01.01 και ο Ανδρέας Βαζαίος με 2:01.39, πήραν αντίστοιχα την 7η και τη 10η θέση στα 200μ. μικτή ατομική και πέρασαν στους βραδινούς (21:06) ημιτελικούς ως 5ος και 8ος, αφού στις πρώτες πέντε θέσεις βρέθηκαν τέσσερις Ούγγροι και προκρίνονται οι δύο (ο Χούμπερτ Κος με 1:58.75 και ο Ντόμινικ Τόροκ με 1:59.11, ήταν κι αυτοί με τις καλύτερες επιδόσεις συνολικά).

Το εισιτήριο για τους ημιτελικούς των 50μ. πρόσθιο (20:01) εξασφάλισαν και οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες που συμμετείχαν στα προκριματικά.

Η Μαρίλεια Δρασίδου με 31.33 πέτυχε την 7η επίδοση και πέρασε άνετα, με τη Χαρά Αγγελάκη να τη μιμείται, έστω και οριακά, αφού πήρε την 15η θέση με 31.80. Ταχύτερη όλων ήταν η Βεέρα Κιβιρίντα από τη Φινλανδία με 30.58.

Ετσι, το απόγευμα η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί σε δύο τελικούς (200μ. πεταλούδα με τον Απόστολο Σίσκο και 50μ. ελεύθερο με τη Νόρα Δράκου) και θα έχει ακόμη εννέα συμμετοχές σε πέντε ημιτελικούς: Κριστιάν Γκολομέεβ και Στέργιος Μπίλας στα 50μ. ελεύθερο, Απόστολος Χρήστου και Βαγγέλης Μακρυγιάννης στα 100μ. ύπτιο, Δανιήλ Γιουρτζίδης και Ανδρέας Βαζαίος στα 200μ. μικτή, Μαρίλεια Δρασίδου και Χαρά Αγγελάκη στα 50μ. πρόσθιο, Γεωργία Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.