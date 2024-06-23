Ο Απόστολος Χρήστου και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στον τελικό των 100μ. ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, βελτιώνοντας το «1-3» που είχαν κάνει πριν δύο ημέρες στα 50μ., με εκπληκτικούς χρόνους απόδοσης.

Ο Χρήστου πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του μετά το 52.09 που είχε κάνει το 2022, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, χρόνος που δίνει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είπε ο ίδιος. Κατέκτησε το τρίτο χρυσό της καριέρας του και πρώτο στο συγκεκριμένο αγώνισμα, όπου ως τώρα είχε ένα ασημένιο και τρία χάλκινα.

Ο Μακρυγιάννης τον ακολούθησε στο βάθρο καταρρίπτοντας το ατομικό του ρεκόρ με 52.83. Αυτός είναι, επίσης, ένας πολύ σπουδαίος χρόνος που δίνει πρόκριση στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

