Έβρεξε τρίποντα στο ΣΕΦ: Η Ελλάδα νίκησε 78-73 την Πολωνία

Έβρεξε τρίποντα στο ΣΕΦ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της Εθνική μας ομάδας ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά στο ΣΕΦ (02-07/07)!

Κατά διαστήματα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έθελξε με την απόδοσή της, έχοντας πολυφωνία στην επίθεση και προσανατολισμό στο γρήγορο παιχνίδι και τα μακρινά σουτ, επικρατώντας πάντως δύσκολα με 78-73 της Πολωνίας σε μια όμορφη ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο.

Έχοντας 14 εύστοχα τρίποντα σε 41 προσπάθειες, η «γαλανόλευκη» πήρε το ροζ φύλλο αγώνα επί των μαχητικών Πολωνών, αφήνοντας πάντως περιθωρια βελτίωσης, όταν και θα επιστρέψουν οι τραυματίες και οι απόντες, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Πρώτοι σκόρερ για την «επίσημη αγαπημένη» ήταν οι Τολιόπουλος και Παπαγιάννης με 12 πόντους - δεύτερος αποχώρησε από την τρίτη περίοδο με πρόβλημα στο πρόσωπο έπειτα από χτύπημα με αποτέλεσμα να χρειαστεί ράμματα -, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Χαραλαμπόπουλος (11π., 3/4τρ.), ο Καλάθης (8π., 5ασ., 4ρ.), ο Γουόκαπ (7π., 6ασ.), αλλά και ο Καλαϊτζάκης (8π., 6ρ.).

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε τη φιλική αναμέτρηση έχοντας στην αρχική της πεντάδα τους Καλάθη, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Μήτογλου και Παπαγιάννη. Η εκκίνηση του αγώνα δεν ήταν και η πιο ιδανική για την Ελλάδα, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε κάπως νευρικά και μουδιασμένα στο παρκέ, κάνοντας φθηνά λάθη και χάνοντας αρκετές μάχες κάτω από τα δύο καλάθια.

Ενδεικτικό είναι πως στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, η Εθνική μας είχε υποπέσει σε 4 λάθη, ενώ είχε χάσει 6 αμυντικά ριμπάουντ (!), με την Πολωνία να εκμεταλλεύεται τη συνθήκη αυτή, προηγούμενη <strong>με +10 για το 15-5. Το τάιμ άουτ φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα για τη «γαλανόλευκη», η οποία χάρη στα δύο σερί τρίποντα του Παπαγιάννη, αλλά και το γκολ-φάουλ του Γουόκαπ, μείωσε στον πόντο (14-15) μέσα σε μόλις 66 δευτερόλεπτα! Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φέρουν εκ νέου το ματς στα μέτρα τους, και χάρη σε ένα σερί 8-0, πήγαν για πρώτη φορά στο +11 (16-27) στο 9’, προτού ο Μωραΐτης από τη γωνία διαμορφώσει το 19-27 της πρώτης περιόδου.

Με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου από το ίδιο σημείο που ευστόχησε νωρίτερα ο Μωραΐτης, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο (22-27), με το σύνολο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς να πηγαίνει στο +8 (24-32) λίγο αργότερα με… τετράποντο του Σοκολόφσκι. Με την άμυνα και τα μποξ άουτ πλέον να λειτουργούν καλά στο πίσω μέρος του παρκέ – ελέω και της παρουσίας του Παπαγιάννη – η Ελλάδα βρήκε την κατάλληλη ισορροπία που έψαχνε σε άμυνα και επίθεση. Με «όπλο» το μακρινό της σουτ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε δυναμικά στο ματς. Χαραλαμπόπουλος και Τολιόπουλος μείωσαν σε 30-33 στο 14’, με τον Έλληνα φόργουορντ της Σάσαρι με το 3ο προσωπικό του τρίποντο έφερε το ματς στα ίσα (33-33).

Με βολές του Καλαϊτζάκη στο 16’ (35-33), η Ελλάδα προηγήθηκε για πρώτη φορά μετά από ώρα και το υπέρ της 3-1 στο ξεκίνημα, ενώ ο ίδιος, αλλά και ο Χουγκάζ λίγο αργότερα, συνδέθηκαν πίσω από τα 6,75μ. για το 44-36 στο 18’! Σλότερ και Μίχαλακ μείωσαν στο φινάλε του δεκαλέπτου, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 46-41, με την «επίσημη αγαπημένη» να ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο έχοντας 9/24 τρίποντα (37,5%).

Διαφορετικός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με την Ελλάδα πάντως να επιβάλει το δικό της παιχνίδι, ελέγχοντας το τέμπο του ματς και το προβάδισμα που είχε χτίσει. Με το δύσκολο λέι απ του Καλαϊτζάκη, αλλά και το τρίποντο του Τολιόπουλου από τη γωνία, η Εθνική μας προηγήθηκε με 51-43 στο 22', με τον Παπαγιάννη να κάνει το 53-45 στο 24', κερδίζοντας το γκολ-φάουλ από τον Μπαλτσερόφσκι. Φάση στην οποία ο εξαιρετικός απόψε σέντερ της Φενέρ τραυματίστηκε στο κεφάλι έχοντας σχίσιμο κάπου στο φρύδι έπειτα από το φάουλ που δέχθηκε, με αποτέλεσμα να φύγει για τα αποδυτήρια.

Μάλιστα, με το κλέψιμο και το λέι απ στον αιφνιδιασμό του Τολιόπουλου, αλλά και το δίποντο του Χαραλαμπόπουλου, η «γαλανόλευκη» έφτασαν για πρώτη φορά στο +10 (58-48) στο 26'! Ωστόσο, στη συνέχεια, κάποια αβίαστα λάθη και μερικά χαμένα σουτ, επέτρεψαν στους Πολωνούς να τρέξουν ένα σερί 7-0, μειώνοντας στους 3 (58-55) στο 29'. Ο Νικ Καλάθης σταμάτησε το σερί αυτό (59-55), ωστόσο ένα δικό του λάθος και ένα του Μωραΐτη, έδωσαν το δικαίωμα στην Πολωνία να βρει αναδιοργάνωτη την άμυνά μας, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει στο 60-60 του δεκαλέπτου με τους Μίλιτσιτς και Σοκολόφσκι.

Με το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ελλάδα έδειξε χαρακτήρα, μπαίνοντας σοβαρά και συγκεντρωμένα στην τελευταία περίοδο. Χουγκάζ και Λούντζης έδωσαν πολύτιμες λύσεις στο σκοράρισμα στα πρώτα λεπτά (65-63), με τον Νικ Καλάθη να παίρνει την σκυτάλη και με τέσσερις σερί πόντους να ανεβάζει το διαφορά στο 69-63 στο 34'! Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με τους Μίχαλακ και Σλότερ «ροκάνισαν τη διαφορά στους τρεις (71-68 στο 36'), προτού ο Τολιόπουλος με ένα μεγάλο τρίποντο από τη γωνία κάνει το 74-68 στο 37', δίνοντας τεράστια επιθετική ανάσα στην Εθνική.

Σε εκείνο το σημείο, οι Πολωνοί δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στο ματς, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να εκμεταλλεύεται στο τελευταίο δίλεπτο τα φάουλ και τις βολές που πήρε, φτάνοντας έτσι στη νίκη και το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 78-73.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 46-41, 60-60, 78-73.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.