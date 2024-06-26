Στο 6ο γκρουπ δυναμικότητας του Eurocup βρίσκεται ο Άρης και την Παρασκευή 5 Ιουλίου θα μάθει τους αντιπάλους του στην κλήρωση που θα γίνει στη Βαρκελώνη.
Οι 20 ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους, ενώ η κλήρωση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13:45 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί τόσο από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, όσο και από το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο Youtube.
Πηγή: sport-fm.gr
