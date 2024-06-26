Στο 6ο γκρουπ δυναμικότητας του Eurocup βρίσκεται ο Άρης και την Παρασκευή 5 Ιουλίου θα μάθει τους αντιπάλους του στην κλήρωση που θα γίνει στη Βαρκελώνη.



Οι 20 ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους, ενώ η κλήρωση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13:45 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί τόσο από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, όσο και από το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο Youtube.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.