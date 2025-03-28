Η Φενέρμπαχτσε εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και ούσα αλάνθαστη από τη γραμμή της φιλανθρωπίας -έχοντας το εκπληκτικό 24/24 στις βιολές- νίκησε 82-77 την Μπασκόνια και ανέβηκε στην κορυφή της Euroleague.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με 17 πόντους, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν εξαιρετικός με 14 πόντους.

Παρότι έφτασε να προηγείται ακόμα και με 15 πόντους διαφορά στις αρχές της τέταρτης περιόδου, η Φενέρ έφτασε κοντά σε μια οδυνηρή ήττα, ωστόσο με καλές άμυνες στα τελευταία λεπτά πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, ανεβαίνοντας στο 22-10, ρεκόρ το οποίο έχουν και οι «ερυθρόλευκοι», αλλά υστερούν στην ισοβαθμία.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα, με τη Φενέρμπαχτσε να είναι αρκετά άστοχη και τον Σάμανιτς να διαμορφώνει το 4-9 (6:47). Έκτοτε, η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους έτρεξε ένα σερί 13-0 και πέρασε μπροστά με 8 πόντους διαφορά (17-9, 2:31), με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται 19-13 υπέρ των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Φενέρμπαχτσε ανέβασε ρυθμό, ήταν πιο εύστοχη και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το γεγονός πως η Μπασκόνια την έστελνε συνεχώς στις βολές. Η διαφορά μάλιστα έφτασε μέχρι και τους 16 πόντους με συνεχόμενους πόντους του Χέις-Ντέιβις (39–23, 3:22), ο οποίος με φόρα από το εκπληκτικό ματς που έκανε κόντρα στην Παρί -ευστοχώντας και σε buzzer beater τρίποντο- πέτυχε 11 πόντους.

Στην τρίτη περιόδο ο Ρογκαβόπουλος… πήρε το όπλο του και με 9 πόντους βοήθησε την ομάδα του να σκοράρει 27 πόντους! Ωστόσο, η περιφερειακή άμυνα των Βάσκων ήταν κακή, με αποτέλεσμα η Φενέρ να βρίσκει εύκολα καλάθια και να μην αφήνει τη διαφορά να πέσει κάτω από τους 7 (64-57, 2:17), πηγαίνοντας στην τελευταία περίοδο με το υπέρ της 72-59.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Γκούντουριτς έκανε το 74-59 και με το +15 στις πλάτες της η Φενέρ θεώρησε πως το ματς έχει τελειώσει. Η Μπασκόνια προϊόντος του χρόνου έπαιζε πιο σκληρή άμυνα και έκανε ένα σερί 10-0 για το 74-69 (6:00). Έξι λεπτά χρειάστηκαν να σκοράρουν οι Τούρκοι, γεγονός όμως που δεν εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Λάσο. Ο Χέις-Ντέιβις έκανε 2/2 βολές και ανέβασε τη διαφορά στους 7 (76-69, 3:00). Παρά το γεγονός πως ο Αμερικανός της ηγέτης αποβλήθηκε με πέντε φάουλ, η Φενέρμπαχτσε παρέμεινε ψύχραιμη, διατήρησε το προβάδισμα και πήρε τη νίκη με 82-77, ανεβαίνοντας στην κορυφή της Euroleague.

