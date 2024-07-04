Είκοσι χρόνια από την πιο επική-ιστορική ημέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τη (δεύτερη) νίκη επί της Πορτογαλίας με 1-0 στον τελικό της Λισαβόνας με την κεφαλιά του Άγγελου Χαριστέα. Με την οποία κατέκτησε το Euro 2004 και μπήκε η υπογραφή στο παραμυθένιο καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τα παλικάρια του Ότο Ρεχάγκελ.

Κι όπου παλικάρια… Μιλάμε για τον αρχηγό Ζαγοράκη, αλλά και τους Νικοπολίδη, Σεϊταρίδη, Δέλλα, Καψή, Φύσσα, Μπασίνα, Κατσουράνη, Καραγκούνη, Γιαννακόπουλο, Βρύζα, Χαριστά, Τσιάρτα, Νικολαΐδη, Λάκη, Παπαδόπουλο, Βενετίδη. Όπως και τους Νταμπίζα, Γκούμα. Γεωργιάδη, Καφέ, Κατεργιαννάκη, Χαλκιά.



Το Euro 2004 έμελλε να αποδειχθεί ιστορικό για την Ελλάδα, καθώς, αν υπάρχει κάποιος που δεν το γνωρίζει, έφτασε στην κατάκτησή του, ενώ ούτως ή άλλως ήταν ξεχωριστή η παρουσία της στη διοργάνωση. Αφού προκρίθηκε στα τελικά του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια και για δεύτερη συνολικά.

Το πρώτο «μήνυμα» η ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ για το γεγονός ότι ήταν γαλουχημένη για τα δύσκολα και τις ανατροπές, το είχε στείλει στην προκριματική φάση. Διότι ξεκίνησε άσχημα το φθινόπωρο του 2002, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 2-0 από την Ισπανία και εκτός έδρας από την Ουκρανία εκτός έδρας, παρουσιάζοντας κακό πρόσωπο συνολικά στους δύο αγώνες.

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αντεπίθεση διαρκείας λίγες ημέρες μετά το ματς στο Κίεβο. Έκανε το… χρέος της, επικρατώντας 2-0 της Αρμενίας στη Λεωφόρο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντέμη Νικολαΐδη (2’, 59’) και ακολούθησε το «διπλό» επί της Β. Ιρλανδίας, με τον Χαριστέα (4’, 55’) να είναι εκτελεστής αυτήν τη φορά.

Το ματς, ωστόσο, το οποίο άλλαξε τη μοίρα της Εθνικής έγινε στις 7 Ιουνίου του 2003. Ο Γερμανός τεχνικός παρέταξε στη Σαραγόσα μία Ελλάδα έτοιμη να «πολεμήσει» μέχρι τελικής πτώσεως! Αποτέλεσμα; Όχι απλά έμεινε όρθια, αλλά γονάτισε με 1-0 τη «φούρια ρόχα» (το «μήνυμα» που λέγαμε νωρίτερα) με «χρυσό» σκόρερ τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, που ανταπεξήλθε και με το παραπάνω, αγωνιζόμενος με ανάποδο πόδι στο αριστερό «φτερό».

Έχοντας αποκτήσει ψυχολογία, τέσσερις ημέρες λύγισε 1-0 την Ουκρανία στην κατάμεστη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, με τον Χαριστέα να σημειώνει το νικητήριο τέρμα στο 86’. Την ίδια ημέρα, η Ισπανία… σκόνταφτε (0-0) απέναντι στη Β. Ιρλανδία και η Ελλάδα βρέθηκε σε θέση οδηγού στον 6ο όμιλο.

Με τη συνταγή του 1-0 ξεπέρασε και το εμπόδιο της Αρμενίας στο εκτός έδρας ματς η «γαλανόλευκη», με τον Ζήση Βρύζα να της χαρίζει τους τρεις βαθμούς. Οπότε, πήγε σε «τελικό» με τη Β. Ιρλανδία στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Γνώριζε η Εθνική ότι εφόσον έφτανε στη νίκη της θα επέστρεφε στα τελικά του Euro έπειτα από το 1980. Έτσι και έγινε, με τον Τσιάρτα να σημειώνει το «χρυσό» γκολ στο 69’ με πέναλτι που κέρδισε ο Βρύζας έπειτα από κεφαλιά-πάσα του Νικολαΐδη και την Ελλάδα να στέλνει την Ισπανία στα μπαράζ, όπου κλήθηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νορβηγίας.

Tο παραμυθένιο καλοκαίρι στην Πορτογαλία



Η Ελλάδα πήγε συνεπώς στην Πορτογαλία, ούσα ήδη πετυχημένη. Ναι, πετυχημένη μεν, αλλά όχι χορτασμένη -όπως αποδείχθηκε στην πορεία- δε. Πολλοί θα περίμεναν με μοναδικό σκοπό να χαρεί το ταξίδι και να ολοκληρώσει με ψηλά το κεφάλι την παρουσία της στη διοργάνωση, αφού κλήθηκε να αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Πορτογαλία, την Ισπανία, αλλά και τη Ρωσία.

Πορτογαλία -Ελλάδα 1-2

Η Εθνική δεν θέλησε να είναι η… καλεσμένη της παρέας του Φίγκο, δείχνοντας τις προθέσεις της με το «καλημέρα», επικρατώντας 2-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι του Euro 2004. Έπιασαν απ’ τον… γιακά τους Ίβηρες, (κόντρα στους οποίους είχε έρθει 1-1 λίγους μήνες πριν σε φιλικό) με τον Γιώργο Καραγκούνη να ανοίγει το σκορ με γκολάρα στο 7’, ενώ αιφνιδίασε στο ίδιο σημείο στο β’ μέρος, κάνοντας το 2-0 με πέναλτι του Μπασινά (που κέρδισε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης από τον Κριστιάνο) στο 51’. Το τέρμα του Ρονάλντο με κεφαλιά στο 90’+3’ δεν κόστισε εν τέλει στην Ελλάδα.



Ελλάδα-Ισπανία 1-1



Η Ισπανία έψαχνε τη ρεβάνς για τη νίλα, την οποία υπέστη από την Ελλάδα στα προκριματικά. Όχι μόνο για την εντός έδρας ήττα, αλλά και για το γεγονός ότι κλήθηκε ν παλέψει μέσω των μπαράζ για ένα εισιτήριο στα τελικά. Η Εθνική έδειξε ότι τα όσα είχαν προηγηθεί μόνο τυχαία δεν ήταν. Το γκολ του Μοριέντες στο 28ο λεπτό και η αφόρητη κατά διαστήματα πίεση της ομάδας του Ινιάκι Σάεθ δεν πτόησαν την Εθνική, η οποία έκανε τη ζημιά με τον Άγγελο Χαριστέα να «τρυπάει» τον Ίκερ Κασίγιας στο 66’ έπειτα από μαγική μπαλιά του Βασίλη Τσιάρτα.



Ρωσία-Ελλάδα 2-1



Η Εθνική είχε κάνει με αυτά τα αποτελέσματα παραπάνω από τη μισή δουλειά για να βρεθεί στα νοκ-άουτ. Παρότι έδειξε τάσεις αυτοχειρίας απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Ρωσία, εν τέλει πήρε αυτό που ήθελε, αν και έχασε με 2-1. Σε ένα κάκιστο από πλευράς απόδοσης πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να σώσει την παρτίδα με το τέρμα του Βρύζα στο 43ο λεπτό να τη στέλνει εν τέλει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ισοβαθμώντας με την Ισπανία στους τέσσερις βαθμούς.



Γαλλία-Ελλάδα 0-1



Ούτε η ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος… χόρτασε την Εθνική, η οποία όσο έτρωγε τόσο της άνοιγε η όρεξη. Το επόμενο «θύμα» της ήταν η κάτοχος του τίτλου Γαλλία του μυθικού Ζιντάν, την οποία ξέρανε στους «8» με το γκολ του Άγγελου Χαριστέα με κεφαλιά στο 65ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Θοδωρή Ζαγοράκη μετά από εξαιρετική ενέργεια που είχε κάνει.



Ελλάδα-Τσεχία 1-0



Το εμπόδιο, το οποίο κλήθηκε να ξεπεράσει η Ελλάδα στα ημιτελικά, δεν προκαλούσε τόσο μεγάλο δέος βάσει ιστορίας, όσο τα προηγούμενα (πλην Ρωσίας), τα οποία αντίκρισε στους ομίλους και στα προημιτελικά. Ωστόσο, η αγωνιστική κατάσταση της Τσεχίας, η οποία είχε παίξει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, αναμφίβολα προκαλούσε προβληματισμό. Όχι άδικα όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, πιέζοντας πολύ την Ελλάδα σε μεγάλο διάστημα, ενώ χρειάστηκε και η βοήθεια της τύχης ώστε να μείνει όρθια η Εθνική και να «χτυπήσει» την κατάλληλη στιγμή. Με τον Τραϊανό Δέλλα να σκοράρει λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης έπειτα από τρομερή εκτέλεση κόρνερ του Τσιάρτα, σημειώνοντας το μοναδικό ασημένιο γκολ ever.



Ελλάδα-Πορτογαλία 1-0



Η πιο μεγάλη ώρα! Η Εθνική ήταν ούτως ή άλλως πετυχημένη (και με το παραπάνω) στη διοργάνωση, αλλά όταν πας στην… πηγή, θες να πιεις νερό. Αυτό φρόντισε να κάνει και η Ελλάδα, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στο Euro 2004, όπως την ξεκίνησε. Δηλαδή με νίκη επί της οικοδέσποινας Πορτογαλίας. Νιώθοντας αυτήν τη φορά μεγαλύτερη πίεση αμυντικά. Ωστόσο, η συνεργασία των Αγγέλων (Μπασινά και Χαριστέα) σε στατικά φάση στο 57’ έφερε ακόμη ένα «χρυσό» γκολ για τη γαλανόλευκη, αλλά αυτό ήταν το πιο γλυκό απ’ όλα στην πιο μεγάλη ημέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

