Έτοιμοι για το πρώτο «τζάμπολ» του Stoiximan AegeanBall Festival 2023

Όλα τα φώτα είναι πλέον στραμμένα στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, τη Σύρο για το κορυφαίο 3X3 μπασκετικό γεγονός της χώρας, το Stoiximan AegeanBall Festival.

Από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου, η μεγαλύτερη και ιστορικότερη πλατεία της Ερμούπολης, η Πλατεία Μιαούλη θα γεμίσει από ανθρώπους όλων των ηλικιών, Ολυμπιονίκες, παιδιά ακαδημιών, νέους και νέες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες με το κοινό μήνυμα, παίζουμε μπάσκετ «για τη Σύρο».



Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ «χτυπά» για 5η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων με τις πρώτες αφίξεις αθλητών και επισκεπτών να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Λίγες ώρες πριν το πρώτο «τζάμπολ» οι συντελεστές της διοργάνωσης μίλησαν για τη φετινή διοργάνωση στο πρόσφατα ανακαινισμένο, από την ευγενική χορηγία της Stoiximan, ανοικτό γήπεδο μπάσκετ του Πάγου Σύρου, κάνοντας τα επίσημα εγκαίνιά του. Η συνέντευξη Τύπου έγινε παρουσία του οικοδεσπότη της διοργάνωσης, δις πρωταθλητή και ρέκορντμαν στην Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη, του Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης, κ. Νικόλαου Λειβαδάρα, του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργου Λεονταρίτη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Progame, κ. Γιάννη Λάσκαρη, του Υπεύθυνου Αγωνιστικού Προγράμματος, κ. Μάικ Φουντεδάκη και του Vice President της Stoiximan, κ. Πάνου Κωνσταντόπουλου.

Ο οικοδεσπότης του Stoiximan AegeanBall Festival Γιώργος Πρίντεζης δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που συναντώ παλιά αλλά και νέα πρόσωπα που αγκαλιάζουν το συγκεκριμένο 3X3 και νιώθω ευλογημένος που βλέπω όλο και περισσότερα παιδιά να ασχολούνται με το μπάσκετ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Progame, τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συνεργασία τους και που φροντίζουν για ένα υψηλού επιπέδου και ασφαλές τουρνουά. Εύχομαι να χαρούν όλοι τη διοργάνωση μα πάνω απ’ όλα τα παιδιά και να περάσουμε ένα όμορφο τριήμερο για το μπάσκετ, για τον αθλητισμό, για τη Σύρο».

Το κόψιμο της κορδέλας για τα εγκαίνια του γηπέδου μπάσκετ του Πάγου Σύρου, από τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Vice President της Stoiximan, κ. Πάνο Κωνσταντόπουλο



Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, κ. Νικόλαος Λειβαδάρας ανέφερε: «Σας καλωσορίζω στο νησί μας που για 5η φορά φιλοξενεί το Stoiximan AegeanBall Festival. Η ψυχή, η καρδιά και το όραμα της διοργάνωσης είναι ο συμπατριώτης μας, Γιώργος Πρίντεζης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Stoiximan για το κοινωνικό της έργο και πρόσωπο που μετά την περσινή της δωρεά στο νοσοκομείο της Σύρου, φέτος με την ευγενική της χορηγία βοήθησε στην ανακατασκευή του γηπέδου του Πάγου και πλέον όλος ο κόσμος που αγαπάει το άθλημα του μπάσκετ το καμαρώνει και θα μπορεί να το χαρεί. Ευχαριστώ τους συνδιοργανωτές, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Λεονταρίτης δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε πάλι εδώ, έτοιμοι να προσφέρουμε στο κοινό της Σύρου και των Κυκλάδων, και όχι μόνο, μια πολύ μεγάλη αθλητική αλλά και κοινωνική εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που την περιμένουν όλοι, μικροί και μεγάλοι κάθε χρόνο. Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της, καθώς δεν είναι εύκολο για μια διοργάνωση να είναι στην καρδιά και στο μυαλό κάθε Συριανού, 365 ημέρες τον χρόνο. Στον Γιώργο Πρίντεζη, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και εκπληκτικό αθλητή, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την υπέροχη διαδρομή».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Progame, κ. Γιάννης Λάσκαρης, επισήμανε: «Φτάνουμε στην 5η χρονιά και η χαρά μας είναι τεράστια. Είναι τιμή μας που μας δίνεται η ευκαιρία να διοργανώσουμε μία τεράστια διοργάνωση με τη σφραγίδα του Γιώργου Πρίντεζη. Στόχος μας είναι αφενός να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται κοντά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αφετέρου να φέρουμε κοντά στον απλό κόσμο, τα παγκόσμια αστέρια του μπάσκετ. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα να βλέπεις μια πλατεία ‘ντυμένη’ στα χρώματα του μπάσκετ και να παρατηρείς ανθρώπους όλων των ηλικιών να παίζουν και να απολαμβάνουν το άθλημα αυτό. Αγαπάμε το νησί, τόσο λόγω του Γιώργου αλλά και λόγω της στήριξης που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας. Η νέα μας προσθήκη, το Celebrity Game θα δώσει μια νέα νότα στο πρόγραμμα, ενώ οι εγγραφές της διοργάνωσης είχαν μεγάλη απήχηση και έκλεισαν νωρίτερα απ’ ότι αναμέναμε. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ονοματοδότη μας, τη Stoiximan και φυσικά σε όλους τους χορηγούς που στηρίζουν αυτό το τουρνουά. Φέτος το κοινωνικό μας έργο στρέφεται στη στήριξη του Humanity Greece».

Ο Υπεύθυνος του Αγωνιστικού Προγράμματος, κ. Μάικ Φουντεδάκης, δήλωσε: «Η διοργάνωση από το ξεκίνημά της άπλωσε τα ‘φτερά’ της σε όλη την Ευρώπη. Φέτος, υπάρχουν 10 διαγωνισμοί, ενώ θα δείτε όλα τα μεγάλα αστέρια σε αγώνες 3Χ3 και σε διαγωνισμούς. Αναμένουμε πάνω από 110 ομάδες. Τις δύο τελευταίες μέρες ο κόσμος θα μπορέσει να απολαύσει το Celebrity Game και τη VIP League και τηλεοπτικά, μέσω της COSMOTE TV. Η διοργάνωση έχει κατοχυρωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, όντας επίσημο FIBA 3X3 τουρνουά».

Από την πλευρά του ο Vice President της Stoiximan κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος υπογράμμισε: «Θα ήθελα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Progame για τη συνεργασία μας, που είναι πάνω απ’ όλα επαγγελματίες σε ότι κάνουν καθώς και στον Γιώργο Πρίντεζη, έναν αθλητή-πρότυπο για τα παιδιά μας και για όλους. Αυτά τα δύο είναι και τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του Stoiximan AegeanBall Festival. Να ευχηθούμε, με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια αυτού του γηπέδου να υπάρξουν ακόμα περισσότερα γήπεδα και χώροι άθλησης στο νησί για να λάβει ακόμα περισσότερος κόσμος τα οφέλη του αθλητισμού. Το πρώτο μας μέλημα, όλα αυτά τα 11 χρόνια είναι πάντα το κοινωνικό μας αποτύπωμα. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους για να δημιουργηθούν και άλλοι χώροι άθλησης. Θα είμαστε πάντα αρωγοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνική προσφορά».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, κ. Λειβαδάρας έδωσε ένα αναμνηστικό δώρο στον Vice President της Stoiximan κ. Πάνο Κωνσταντόπουλο, τιμής ένεκεν για την προσφορά της εταιρείας στον τόπο, ενώ επίσης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Πάγου, κα. Μαρία Ξανθάκη έδωσε αντίστοιχα δύο δώρα με τοπικά προϊόντα στον Γιώργο Πρίντεζη και τον κ. Κωνσταντόπουλο.

Ένας EuroLeague Legend δίπλα στους νέους της Σύρου

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου, ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ευρωλίγκα Joe Arlauckas, επέστρεψε στη Σύρο έχοντας τον ρόλο του προπονητή στα clinics που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του τουρνουά. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας, NBA Draft το 1987, που πέρασε από Sacramento Kings, Καζέρτα και Μάλαγα και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και Ισπανίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε δίπλα στα νέα παιδιά και δίδαξε τα μυστικά του αθλήματος στους δύο συλλόγους μπάσκετ του νησιού, στον ΑΟ Ερμούπολης και τον Άρη Σύρου.

Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης είναι η Stoiximan.

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ δράσης της, η ΙΚΕΑ συνεχίζει να εξοπλίζει και να στηρίζει και τη φετινή διοργάνωση ως Μεγάλος Χορηγός Εξοπλισμού.

Χορηγός Τηλεοπτικής Μετάδοσης είναι η COSMOTE TV.

Χορηγός Μετακίνησης είναι η Blue Star Ferries.

Χορηγός Αθλητικού Ιματισμού είναι η adidas.

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι ONEX Neorion Shipyards, OROeORA PRINTEZIS, IYC.

Επίσημος Χρονομέτρης της διοργάνωσης είναι η SEIKO.

Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι οι Seneca, FlexCar, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, Red Bull, Volton.

Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Φυσιοθεραπευτικός Συνεργάτης είναι η Human Τecar.

Επίσημη Mπάλα της διοργάνωσης είναι η SPALDING.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι οι Tusks Digital Media, PMS Security, Messinian Spa, TESLA, TGI.

Τοπικοί Συνεργάτες είναι οι Kois Optics, Island Packaging, Windoor, Suerte, Crocodilino, ORA baresto, Time Out Speciality Coffee, POEM Gastro Bar, Quattro, Aegean Beauty, Syros Quest, ΠΑΓΙΔΑΣ EXPRESS.

Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει αναλάβει η Humanity Greece.

Athletic Partners είναι τα ATLAS, Back in the Game, ΕΚΑ Basket.

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival 2023 είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Σ.Ε.Δ.ΚΑ.Κ.) και της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Ε.Σ.Κ.Κ.).

