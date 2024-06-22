«Ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Ιωαννίδη η Μπολόνια - 22 εκατ. η προσφορά»

Δεν φαίνεται να το βάζει κάτω η Μπολόνια στην προσπάθεια που κάνει να αποκτήσει τον Φώτη Ιωαννίδη. Νέο δημοσίευμα από την Ιταλία και ιστοσελίδα που ασχολείται με την Μπολόνια αναφέρει ότι η διοίκηση της ομάδας είναι αποφασισμένη να καταθέσει νέα πρόταση στον Παναθηναϊκό για να κάνει δικό της τον διεθνή επιθετικό.

Αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα φέρεται να ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στους πράσινους.

Η Corriere di Bologna υποστηρίζει ότι αυτή πρόταση θα έχει και μπόνους που θα ανεβάσουν το συνολικό ποσό χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες.

Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε και πάλι πως οι πράσινοι δεν έχουν διάθεση να πουλήσουν τον παίκτη και πως έχουν ήδη πει «όχι» σε πρόταση 25 εκατομμυρίων από την Ιπσουιτς.

