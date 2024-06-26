Δύο διεθνείς από το ΝΒΑ «έκοψε» ο Βενσάν Κολέ από την προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.



Συγκεκριμένα, εκτός από τους «τρικολόρ» έμεινε ο Κιλιάν Χέις των Ντιτρόιτ Πίστονς και ο Ουσμάν Ντιένγκ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.



Πλέον, το ρόστερ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μειώθηκε στους 17 παίκτες και μένει πλέον να φανεί ποιοι άλλοι πέντε θα «κοπούν», για τους Αγώνες στο Παρίσι.



Θυμίζουμε στην προετοιμασία της Γαλλίας είναι κανονικά ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.

ℹ️ Les Bleus se déplacent à Rouen à partir de jeudi soir.

Le groupe a été réduit à 17 joueurs. Vincent Collet n'a pas retenu Ousmane Dieng et Killian Hayes.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu June 26, 2024

