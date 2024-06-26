Λογαριασμός
«Κόπηκε» ο Κιλιάν Χέις από την εθνική Γαλλίας

Εκτός από την προεπιλογή της Γαλλίας τέθηκαν οι Κιλιάν Χέις και Ουσμάν Ντιένγκ, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων

Killian Hayes

Δύο διεθνείς από το ΝΒΑ «έκοψε» ο Βενσάν Κολέ από την προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Συγκεκριμένα, εκτός από τους «τρικολόρ» έμεινε ο Κιλιάν Χέις των Ντιτρόιτ Πίστονς και ο Ουσμάν Ντιένγκ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Πλέον, το ρόστερ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μειώθηκε στους 17 παίκτες και μένει πλέον να φανεί ποιοι άλλοι πέντε θα «κοπούν», για τους Αγώνες στο Παρίσι.

Θυμίζουμε στην προετοιμασία της Γαλλίας είναι κανονικά ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.

