Επιστολή Εμπαπέ στην Παρί, ζητάει 100 εκατ. ευρώ

Τι κι αν ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η σχέση του Κιλιάν Εμπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως θα έχει κι άλλα επεισόδια.

Κι αυτό διότι όπως αποκαλύπτει η γαλλική εφημερίδα «Equipe», ο 25χρονος έστειλε επιστολή στους Παριζιάνους, με την οποία τους ζητάει να του καταβληθούν μισθοί Απριλίου, Μαΐου, όπως και ορισμένα μπόνους.

Μάλιστα, το συνολικό ύψος των οφειλών ακουμπάει το αστρονομικό ποσό των 100 εκατ. ευρώ και όπως φαίνεται δύσκολα ο Εμπαπέ θα κάνει πίσω.

Η επιστολή του παίκτη κοινοποιήθηκε και στην Professional Football League, με τη νομική επιτροπή της LFP να μην έχει έχει επέμβει μέχρι στιγμής, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται συνεχώς σε διαπραγματεύσεις.

